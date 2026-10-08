Prezidentas apie karių pagalbą pasienyje: geriausia politika yra pasiruošti iš anksto

„Sprendimas buvo suderintas su visais ir jis yra konsensusas. (...). Manau, geriausia politika yra pasiruošti iš anksto, gal kitą kartą net ir pernelyg apsidrausti, o ne kažkam atsitikus mojuoti vėzdais ir sakyti: „O, čia kažkas nesuveikė“, – interviu naujienų portalui „15min“ sakė šalies vadovas.
BNS rašė, kad Lietuvos kariuomenė nuo ketvirtadienio skyrė apie 100 karių padėti Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) saugoti pasienį su Rusija. Toks režimas truks dvi savaites, tačiau galės būti pratęstas.
Anot prezidento, pastaruoju metu ES ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną.
„Incidentas Latvijoje parodė, kad galima laukti ir po priedanga veikiančių, galimai pareigūnų įsiveržimo į šalies teritoriją. Formaliai tai galima nurodyti kaip pagalbą nelegaliems migrantams, bet ką ten gali žinoti, ką jie dar gali nuveikti tuo trumpu savo buvimo kitos šalies teritorijoje laikotarpiu“, – tikino jis.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po Valstybės Dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs.
Tą pabrėžė ir G. Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidėjus mobilizacijai Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybes.
„Galimas dalykas, kad tokių spontaniškų arba nelabai pačios Rusijos kontroliuojamų mėginimų pabėgti iš šalies teritorijos gali būti ir daugiau. Todėl turėdami omenyje, kad turime nemenką sieną su Kaliningrado sritimi, rengiamės ir tam“, – sakė šalies vadovas.
Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad toks prevencinis institucijų bendradarbiavimas yra įprastas, leidžiantis sustiprinti pasienio apsaugos pajėgumus ir užtikrinti sklandų bendrų užduočių vykdymą, nuosekliai saugant pasienį.
Kaip skelbė BNS, kariuomenė su VSAT pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir Karo policijos ekipažai.
(be temos)