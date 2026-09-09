Prezidentas atidavė paskutinę pagarbą Norvegijos karaliui Haraldui V, dalyvavo jo įpėdinio priėmime

Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas su pirmąja ponia Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą Norvegijos karališkajai šeimai ir visiems šalies žmonėms.
„Visada prisiminsime svarbų Karaliaus Haraldo V vaidmenį puoselėjant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, stiprinant mūsų šalių ryšius ir remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Esame įsitikinę, kad įkvėpti šios ilgametės draugystės ir toliau puoselėsime prasmingą, atvirą ir įvairiapusį Lietuvos ir Norvegijos dialogą“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas pabrėžė, kad Karalius Haraldas V buvo nuoširdus Lietuvos draugas, o jo ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose.
„Karališkuosiuose rūmuose esame lankęsi ne kartą. Mus visuomet pasitikdavo labai šiltai, su Karaliui būdingu humoro jausmu. Todėl puikiai suprantu, kokia skaudi ši netektis Norvegijos žmonėms, – Karalius buvo nuoširdžiai mylimas ir gerbiamas“, – tikino jis.
Karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija vyko Oslo katedroje. Karaliaus atminimas visoje Norvegijoje pagerbtas tylos minute.
Po laidotuvių G. Nausėda ir D. Nausėdienė taip pat dalyvavo Norvegijos karaliaus Haakono VIII (Hokono) priėmime Karališkuosiuose rūmuose.
BNS rašė, kad eidamas 90-uosius metus rugpjūčio pabaigoje mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas.
Naujausi komentarai