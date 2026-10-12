Prezidentas atvyksta į Kauną: stebės Lietuvos kariuomenės pratybas „Perkūno griausmas 2026“

„Prezidentas, kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, dalyvavaus didžiausiose šių metų pratybose „Perkūno griausmas 2026“. Jose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti Valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) tarnybomis, Nacionaliniu krizių valdymo centru (NKVC), savivalda“, – Eltai teigė prezidento atstovas spaudai Tomas Beržinskas.
Jo perduotame prezidento komentare pažymima, jog „tokios pratybos sustiprina mūsų pasirengimą, esant reikalui, gintis kartu, ginti visų mūsų laisvę ir vertybes“.
ELTA primena, kad Lietuvos kariuomenės organizuojamos pratybos „Perkūno griausmas 2026“ vyksta rugsėjo 17 – spalio 15 dienomis.
Kaip skelbta, jų metu tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamasi reaguoti į hibridines bei kibernetines grėsmes.
Pratybos prasideda nuo kariuomenės taikos meto užduočių padalinių aktyvavimo, siekiant sustiprinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pasienio apsaugos postus. Vėliau, reaguojant į imituojamas asimetrines ir hibridines grėsmes, bus imituojami greitojo reagavimo pajėgų budintys vienetai.
Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, rugsėjo ir spalio mėnesiais į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2,4 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau kaip 5 tūkst. rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis.
Mokymai „Rezervo karys 2026“ yra Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2026“ serijos dalis, kurių metu tikrinamas kariuomenės ir valstybės institucijų pasirengimas ginkluotajai gynybai, mobilizacinės procedūros ir kariuomenės vienetų komplektavimas rezervo kariais.
Pratybos – NATO mokymų kontekste
ELTA primena, kad per pratybas „Perkūno griausmas 2026“ atskiri Valstybės ginkluotosios gynybos plano elementai ir procedūros bus treniruojami tarptautinių NATO pratybų „Steadfast Duel 2026“ kontekste.
Nacionaliniu lygmeniu mokymai bus sinchronizuojami su kitomis Lietuvos kariuomenės pratybomis – „Audros smūgis“, „Perkūno ratai“, „Rezervo karys“, „Gintarinė migla“, „Vyčio skliautas“ ir SOFEVAL.
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