Prezidentas Briuselyje su ES lyderiais aptars santykius su JAV, tolesnius veiksmus dėl Grenlandijos

„Norėčiau pakviesti jus į neformalų Europos Vadovų Tarybos narių susitikimą. (...) Aptarsime pastarojo meto transatlantinių santykių pokyčius bei jų poveikį Europos Sąjungai ir derinsime tolesnius veiksmus“, – kvietime ES lyderiams rašė EVT pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta).
A. Costa šią savaitę teigė, kad D. Trumpo norai dėl Danijos autonominės teritorijos Grenlandijos ir grasinimai įvesti muitus Kopenhagą remiančioms sostinėms kelia iššūkį Europos saugumui, principams ir gerovei.
Kaip rašė BNS, Danija supykdė D. Trumpą, pasiuntusi karines pajėgas dalyvauti žvalgybos misijoje, prie jų prisijungė nedidelis skaičius karių iš kelių Europos valstybių.
Šiaurės Europos šalis taip pat svarsto apie ilgalaikį karinį buvimą Grenlandijoje.
D. Trumpas pareiškė nuo vasario įvedantis 10 proc. muito tarifą importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į salą, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę. Nuo birželio muitus jis žada padidinti iki 25 proc. ir juos taikyti, kol bus „pasiektas susitarimas dėl visiško ir visapusiško Grenlandijos įsigijimo“.
Bendrija svarsto įvairius atsakus, jei D. Trumpas neatsitrauks, įskaitant dabartinio praėjusiais metais su Jungtinėmis Valstijomis sudaryto muitų susitarimo sustabdymą.
Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad nors ginče dėl Grenlandijos svarbiausia išlaikyti stiprų NATO aljansą ir Europos vieningumą, reikia „matyti ir niūriausią scenarijų“, tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad D. Trumpo tikslas yra stiprinti NATO, todėl amerikiečių lyderio veiksmai nedidina saugumo rizikos Lietuvai.
G. Nausėda teigė, kad JAV ir ES ginčą dėl Grenlandijos galėtų užbaigti susitarimas dėl bendros atsakomybės už Arkties ir Šiaurės Atlanto regionų saugumą, praėjusią savaitę šalies vadovas paskelbė remiantis aštuonių Europos šalių pareiškimą, kritikuojantį JAV grasinimą įvesti joms muitus dėl paramos Danijai ginče dėl Grenlandijos.
