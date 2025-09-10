Prezidentas dar nepriėmė sprendimo dėl Poderskio

„Prezidentas šiandien nepriima sprendimo dėl kandidato, turi sulaukti visos informacijos ir priims sprendimą artimiausiu metu“, – po G. Nausėdos susitikimo su P. Poderskiu žurnalistams sakė prezidento patarėjas R. Dilba.
Jis teigė, kad prezidentas su P. Poderskiu kalbėjo apie jau nuveiktus darbus bei ministro išmoktas pamokas.
„Taip pat buvo kalbėta apie vieną situaciją, kuri galimai galėjo sukelti interesų regimybę konflikto, eina kalba apie įsakymą, kuris reglamentuoja paukščių apsaugos klausimus atsinaujinančioje energetikoje, yra palinkėjimas ieškoti glaudžiau balanso ir suderinamumo tarp aplinkosauginių reikalavimų ir atsinaujinančios plėtros“, – aiškino R. Dilba.
Anot jo, dar 19-ioje Vyriausybėje, kurioje P. Poderskis ėjo ministro pareigas, buvo nemažai teisės aktų, atkeliavusių iš 18-osios Vyriausybės, pavyzdžiui, Miškų, Atliekų įstatymų pakeitimai ir valstybinės žemės antrojo etapo reformos projektai, tačiau jie taip ir nepasiekė Seimo.
„Prezidentas pasigedo rezultato, nes šitie teisės aktai taip ir nebuvo pateikti Seimui, ir tikėjosi didesnės iniciatyvos iš aplinkos ministerijos“, – teigė R. Dilba.
Pasak jo, taip pat kalbėta apie būsto strategiją ir prieinamumą. Anot patarėjo, Aplinkos ministerijai pavesta įgyvendinti būsto strategijos parengimą, šioje srityje tikimasi intensyvesnio darbo ir greitesnio rezultato.
Be to, su pretendentu kalbėta ir apie naujosios Vyriausybės programoje atsiradusią naują nuostatą dėl Valstybinės miškų urėdijos perdavimo Žemės ūkio ministerijai. R. Dilba sakė, kad prezidentas tam nepritaria, su tokia nuomone sutiko ir P. Poderskis.
„Prezidento pozicija, kad toks pokytis nėra pagrįstas ir jis sujauktų visą miškų politiką, nes pačios politikos formavimas liktų Aplinkos ministerijai, o pagrindinė įmonė, valdanti miškus, tektų kitai valdyti ministerijai. Kandidatas taip pat išreiškė palaikymą ir nepritarimą šitai Vyriausybės programos nuostatai“, – sakė R. Dilba.
P. Poderskis tvirtina esantis pasirengęs tęsti pradėtus darbus
Kandidatas į aplinkos ministrus, dabar laikinai pareigas einantis P. Poderskis sako esantis pasiruošęs tęsti pradėtus darbus, nors pripažįsta, kad dalis jų vėluoja.
„(Seimo – BNS) sesijoje pateikti įstatymai projektai ne visi praėjo, kaip tikėjomės, daug reikėjo taisyti buvusios Vyriausybės paliktų darbų, tas taisymas užtruko beveik iki sesijos vidurio“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu G. Nausėda žurnalistams sakė P. Poderskis.
„Rudens sesijai esame pasirengę, komanda yra profesionali, laukia tam tikro stabilumo. Darbus jau dirbame ir esame pasiruošę dirbti toliau“, – pridūrė jis.
P. Poderskis rugpjūtį teigė savęs nematantis naujoje Vyriausybėje, nors šią savaitę nuomonę pakeitė ir tvirtino tikintis, kad bus paskirtas tęsti darbą.
Pasak jo, jis sulaukė paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimo.
Klausimas iš esmės yra ne mano, bet jei valdančioji dauguma, prezidentas mato, ir aš galiu matyti save.
„Tuo metu, kai rašiau feisbuke, buvo išreikšta pozicija, kad manęs (ministro poste – BNS) nemato prezidentas. Gavau kvietimą iš paskirtosios premjerės. Klausimas iš esmės yra ne mano, bet jei valdančioji dauguma, prezidentas mato, ir aš galiu matyti save“, – kalbėjo P. Poderskis.
Kandidatas į ministro postą trečiadienį tvirtino G. Nausėdai paaiškinęs visus klausimų kėlusius atvejus.
„Ar išsklaidžiau visas abejones, atsakyti negaliu, bet savo poziciją paaiškinau“, – teigė jis, paklaustas, ar, jo nuomone, pavyko išsklaidyti prezidento abejones.
G. Nausėda, anksčiau sakęs nematantis P. Poderskio būsimojoje Vyriausybėje, tokios pozicijos laikėsi išaiškėjus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.
Žiniasklaida kėlė klausimų ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
Prezidentūra antradienį jau tvirtino, kad P. Poderskis galėtų tęsti darbą, jei sugebės atsakyti į visus prezidento klausimus.
Kandidatas rugpjūtį paprašė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išaiškinti, ar jis galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus rengdamas naujas taisykles dėl vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams.
VTEK nusprendė nepradėti tyrimo ir žadėjo teikti rekomendaciją politikams dėl galimų rizikų, susijusių su jų buvusiu verslu ar darbu.
