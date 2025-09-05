Prezidentas linkęs paskirti Ritą Tamašunienę teisingumo ministre

„Pretendentė prezidentui pateikė atsakymus, savo viziją, savo matymą ir darbų planus, jeigu būtų paskirta ministre. Prezidentas teigiamai vertina pretendentės pateiktą viziją“, – penktadienį sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis.
„Jeigu, susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateikta informacija, prezidentas negaus kažkokios ypatingos informacijos, sprendimas, matomai, bus teigiamas ir prezidentas pretendente pasitikės“, – teigė jis.
Prioritetai: Kalėjimų tarnyba, valstybės teisinė pagalba
Pasak A. Kabišaičio, Gitanas Nausėda R. Tamašunienę vertina kaip ilgametę ir patyrusią politikę, kuri turi „labai sėkmingos ministro darbo patirties“.
Patarėjo teigimu, politikė taip pat turi didelės patirties teisėkūros srityje, išmano parlamento darbą.
„Prezidento prioritetai ir lūkesčiai Teisingumo ministerijos srityje lieka iš esmės nepakitę. Tai yra užtikrinimas atsakomybės už nusikaltimus žmogiškumui Ukrainoje, taip pat užtikrinimas sėkmingo pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 metų pradžioje. Sprendimas tų problemų, kurios šiuo metu yra iškilę Lietuvos kalėjimų tarnyboje, taip pat apskritai visos penitenciarinės sistemos veiklos tobulinime“, – kalbėjo A. Kabišaitis.
„Taip pat prezidentas turi lūkesčių, kad bus sprendžiamas klausimas ir po Konstitucinio Teismo sprendimo, tai yra dėl tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo teisinio reguliavimo“, – teigė jis.
Anot šalies vadovo patarėjo, iš naujojo ministro G. Nausėda tikisi ir teismų veiklos finansavimo tobulinimo, dėmesio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos gerinimui, teisėkūros skaidrinimui, biurokratijos mažinimui, notarų, antstolių veiklos teisinio reguliavimo tobulinimui.
Pati R. Tamašunienė teigė, kad „labiausiai degantis klausimas“ yra situacija Kalėjimų tarnyboje. Įstaigos vadovui Mindaugui Kairiui skirta ne viena tarnybinė nuobauda, jam taip pat suteiktas pranešėjo statusas, o Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) R. Mockaus atžvilgiu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto poveikio M. Kairiui.
„Aš negaliu dabar atsakyti, iš tikrųjų reikia įsigilinti į situaciją. Aš žinau tik tiek, kiek apie tai yra parašiusi žiniasklaida“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu G. Nausėda penktadienį sakė politikė.
R. Tamašunienė teigė, kad sprendžiant šią situaciją reikia įvertinti tiek M. Kairiui skirtas nuobaudas, tiek tai, kad jis turi pranešėjo statusą.
Kandidatė į ministres tvirtino, kad šis klausimas yra neatidėliotinas.
„Pačiai tarnybai, jos darbo kokybei ir darbo organizavimui yra svarbu turėti vadovą“, – kalbėjo R. Tamašunienė.
M. Kairys jam skirtas nuobaudas yra apskundęs teismams.
Ji teigė, kad didelį dėmesį skirs ir valstybės garantuojamai teisinei pagalbai.
„Taip pat labai svarbu kalbėti apie teisininkų pritraukimą dirbti viešajame sektoriuje ir teikti pačioje pradžioje teisinę pagalbą mūsų gyventojams, išplėsti jos prieinamumą, kokybę, kad kuo mažiau ginčų atsidurtų teismuose ir taip neapkrauti mūsų tikrai labai didelę apkrovą turinčių teismų“, – sakė R. Tamašunienė.
Anot politikės, kalbant apie Lietuvos atstovavimą tarptautinėse bylose, bus tęsiami pradėti darbai.
Siekdama sutaupyti lėšų, Teisingumo ministerija anksčiau siekė, kad atstovavimą Lietuvai tarptautinėse bylose perimtų ministerijos teisininkai. Šį siūlymą kritiškai vertino Prezidentūra, STT, opozicija.
Ateis nauja komanda
Statutiniams pareigūnams atstovaujančios profsąjungos penktadienį išplatino pareiškimą, kad Teisingumo ministerijoje turėtų nelikti R. Mockaus ir jo komandos.
Anot profsąjungų, per R. Mockaus vadovavimą skubotai suplanuota bausmių vykdymo sistemos reforma, vyko „raganų medžioklė“.
Kaip teigiama pranešime, naujoji ministerijos vadovybė turės kuo skubiau „išsrėbti R. Mockaus sistemoje užvirtą košę“, o tada imtis pertvarkos, atitinkančios bausmių vykdymo sistemos ir pareigūnų interesus.
Profsąjungos taip pat skatino naująją vadovybę palaikyti socialinį dialogą su partneriais, nes vadovaujant dabartiniam ministrui tai nebuvo daroma.
R. Tamašunienė teigė, kad jos komandoje viceministrais ir patarėjais dirbs savo srities žinovai, į ministerijos vadovybę turėtų ateiti nauji žmonės.
„Viceministrais greičiausiai bus nauji žmonės. Aš negaliu dabar taip tikrai atsakyti, nes tikriausiai susitiksiu dar su norinčiais dirbti komandoje žmonėmis, įvertinsiu, bet kalbant apie nusiteikimą, tai tikrai noriu ateiti su nauja komanda“, – kalbėjo politikė.
Jau dirbo ministre
R. Tamašunienės kandidatūrą teikia LLRA-KŠS, ji pareigose pakeistų šiuo metu ministerijai vadovaujantį R. Mockų. Pastarąjį į šias pareigas delegavo „Nemuno aušra“, kuri naujos sudėties koalicijoje šio posto neteko.
2019–2020 metais R. Tamašunienė buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare ji dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose.
Kaip rašė BNS, kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.
Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.
Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.
