Prezidentas nesupranta socdemų noro: atsakykite, kas yra ne taip

Aš dar kartą norėčiau paklausti visų tų, kurie vis tą klausimą nuolat kelia viešojoje erdvėje, kas yra ne taip? Atsakykite sąžiningai ir tiesiai šviesiai, kas yra ne taip“, – žurnalistams sekmadienį sakė šalies vadovas.
Kaip rašė BNS, valdantieji ne kartą viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Anot jų, K. Budrys tęsia buvusios konservatorių Vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą.
Pastaruoju metu politikas kritikos sulaukė dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinius santykius su Kinija, savo pasisakymų apie NATO potencialą smogti Kaliningradui.
Tuo metu G. Nausėda savo buvusio patarėjo darbą vertina gerai.
„Užsienio politika, kurią mes įgyvendiname, yra tęstinė, turinti labai aiškius principus. Ir ponas Budrys nėra jos išradėjas, jis yra jos vykdytojas ir manau, kad pakankamai gerai vykdo tą užsienio politiką, aktyviai vykdo, padeda ir prezidentui, ir prezidentas kartu su Vyriausybe dirba, kad mūsų užsienio politika būtų atpažįstama, labai aiškiai suprantama“, – teigė prezidentas.
Anot jo, svarbiausi šios tęstinės politikos principai – parama Ukrainai, tai yra mūsų aktyvus balsas Europos Sąjungoje, Lietuvos interesų gynimas, prasidedant deryboms dėl daugiametės finansinės perspektyvos, tvirtas transatlantinis ryšys, siekis turėti Lietuvoje tiek JAV karines pajėgas, tiek Vokietijos brigadą.
„Dirbame, dėl to visi sutariame ir čia nematau jokios problemos“, – sakė G. Nausėda.
K. Budrys ministro pareigas eina nuo 2024 metų pabaigos.
Diskusija apie naujo energetikos ministro kandidatūrą – galima
G. Nausėda sako, kad diskutuoti apie energetikos ministro keitimą galima, tačiau, pasak jo, geras kandidatas turi gebėti atskirti privačius verslo interesus ir valstybės tikslus šioje srityje.
„Energetikos ministerijai mums reikia ministro, kuris pirmiausia labai aiškiai suvoktų, kur yra privatūs energetikos verslo interesai, o kur yra valstybiniai interesai, valstybės tikslai“, – sekmadienį Seime žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Šitoje vietoje aš ir anksčiau kovojau ne už konkrečias asmenybes, o už tai, kad į energetikos sistemą ar tiksliau Energetikos ministeriją neateitų žmonės, kuriems Lietuvos interesas yra tiktai tarp kitko, bet jie, svarbiausia, būtų orientuoti į tam tikrus merkantilinius verslo subjektų interesus. Tai jeigu toks žmogus bus pasiūlytas, tikrai manau, kad diskutuoti apie tai galima ir diskutuoti apie kito energetikos ministro kandidatūrą galima“, – kalbėjo prezidentas.
BNS rašė, kad energetikos ministro portfelis yra minimas derybose dėl naujos valdančiosios koalicijos, į kurią socialdemokratai anksčiau birželį pakvietė Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu ministro pareigas eina Žygimantas Vaičiūnas kaip socialdemokratų deleguotas ministras, tačiau politikos stebėtojai šį pasirinkimą labiau sieja su G. Nausėdos įtaka Vyriausybei.
Demokratai į koaliciją kviečiami socdemams iš jos išmetus „Nemuno aušrą“.
Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 atstovus Seime.
(be temos)