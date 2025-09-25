 Prezidentas patvirtino pilnos sudėties Vyriausybę

Prezidentas patvirtino pilnos sudėties Vyriausybę

2025-09-25 09:35
Saulius Jakučionis (BNS)

Seimui ketvirtadienį rengiantis tvirtinti Ingos Ruginienės Vyriausybės programą, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu patvirtino pilnos sudėties ministrų kabinetą.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

G. Nausėda papildė rugsėjo 9 dieną pasirašytą dekretą dėl Vyriausybės sudėties, į jį įtraukdamas energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir kultūros ministrą Ignotą Adomavičių.

Pastaruosius du politikus į pareigas delegavo „Nemuno aušra“, Ž. Vaičiūną po ministerijų mainų – socialdemokratai.

Seimui pritarus Vyriausybės programai, ministrų kabinetas prisieks ir pradės eiti pareigas.

I. Adomavičiaus kandidatūra į ministrus jau sulaukė kultūros bendruomenės kritikos, ketvirtadienį dėl to netoli Prezidentūros rengiamas mitingas.

Savo ruožtu I. Ruginienei būsimas jos kolega pasirodė „empatiškas žmogus“, kuris savo prisistatyme sudėjo tinkamus akcentus, reikalingus darbui. G. Nausėda teigė sprendimą dėl I. Adomavičiaus skyrimo priėmęs nelengva širdimi, nenorėdamas Vyriausybės formavimo užtęsti iki begalybės.

Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas buvo įstrigęs „Nemuno aušrai“ ir prezidentui nesutariant dėl kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms. Valstybės vadovas atmetė „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.

Kitus ministrus G. Nausėda paskyrė rugsėjo 9 dieną.

Naujas ministrų kabinetas sudaromas socialdemokratui Gintautui Paluckui rugpjūčio pradžioje dėl problemų su teisėsauga atsistatydinus iš premjero pareigų. Tuo pačiu iširus valdančiajai koalicijai suformuota nauja, ją sudaro Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Seime jos turi 82 narius.

