Prezidentas: senoji pabaisa Rusija niekur nedingo

„Senoji pabaisa niekur nedingo. Rusijos agresija, jos nežabotos imperinės ambicijos, siekis griauti tarptautinę tvarką ir toliau meta iššūkį mums ir mūsų sunkiai iškovotai laisvei“, – Vilniaus Lukiškių aikštėje surengtame minėjime kalbėjo šalies vadovas.
Anot jo, Kremlius tęsia agresiją prieš didvyrišką ukrainiečių tautą bei toliau kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai bei kitoms laisvę mylinčioms Europos valstybėms.
Prezidento teigimu, ši diena primena esminį Lietuvos vaidmenį XX amžiaus pabaigos pasaulio istorijoje. Anot G. Nausėdos, žmonių ryžtas ir drąsa veikti „suskaldė ilgamečio politinio įšalo ledus“.
BNS rašė, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metų kovo 11 dieną, valstybės teritorijoje buvo dislokuotos maždaug penkios okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkst. karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis.
Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienus metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų.
Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, 23.46 val.
„Nuo tos akimirkos net ir pačios baisiausios audros mums tapo lengviau pakeliamos ir suvaldomos“, – pabrėžė G. Nausėda.
Nuo tos akimirkos net ir pačios baisiausios audros mums tapo lengviau pakeliamos ir suvaldomos.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras pasakojo, jog 1993 metų rugpjūtį būdamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono kuopos vadu dalyvavo perimant Rusijos karinio dalinio teritoriją Rukloje.
„Mes tada negalėjome prilygti aprūpinimu, ginkluote, kovine technika, tačiau mes turėjome tai, ko neturėjo jie – nepriklausomą valstybę, savo tėvynę ir tikslą, dėl kurio buvome pasirengę ją ginti“, – sakė jis.
„Prieš 33 metus Rusijos kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos. Mūsų pareiga – padaryti viską, kad ji daugiau nesugrįžtų“, – pabrėžė R. Vaikšnoras.
Naujausi komentarai