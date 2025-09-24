Prezidentas skirs aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus, taip teiks pilnos sudėties Vyriausybę

„Pateikiau Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir tris likusius ministrus“, – trečiadienį LRT kalbėjo Niujorke viešintis šalies vadovas.
Jis teigė sprendimą priėmęs nelengva širdimi.
„Nenoriu tikrai tęsti šito proceso iki begalybės, nes tai sukels dar daugiau žiežirbų ir tikrai politinė situacija nuo to netaps lengvesnė“, – sakė prezidentas.
Aplinkos ministru taps Kastytis Žuromskas, kultūros – Ignotas Adomavičius, abu juos delegavo „Nemuno aušra“, tuo metu Energetikos ministerijai toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas.
Tai numatantį dekretą šalies vadovas turėtų pasirašyti ketvirtadienį, tą pačią dieną, kai Seime numatytas Vyriausybės programos tvirtinimas bei ministrų ir I. Ruginienės priesaikos ceremonija.
Su pastarąja prezidentas sakė su turintis gerą ryšį.
„Suprantame vienas kitą iš pusės žodžio, labai tikiuosi, kad šitas tandemas duos gerą rezultatą“, – kalbėjo jis.
Kandidatai į minėtas ministerijas buvo pateikti socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ susitarus dėl ministerijų mainų, siekiant išspręsti naujos Vyriausybės formavimo krizę.
„Aušriečiams“ atsisakius į energetikos ministrus teikti prezidento pageidaujamą nepartinį Ž. Vaičiūną, Lietuvos socialdemokratų partija iš „aušriečių“ perėmė Energetikos ministeriją, mainais pasiūlydama Kultūros ministeriją.
Jai vadovausiantis Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas I. Adomavičius jau sulaukė kultūros bendruomenės kritikos. Šios atstovai ketvirtadienį prie Prezidentūros Vilniuje rengia mitingą, yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją šiuo metu pasirašė apie 50 tūkst. žmonių.
Prezidentas sakė suprantantis bendruomenės susirūpinimą, tačiau ją ragino būsimajam ministrui suteikti šansą. Jis taip pat teigė paprašęs I. Ruginienės Kultūros ministerijai skirti padidintą dėmesį bei tokį žadėjo pats.
Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas buvo įstrigęs „Nemuno aušrai“ ir prezidentui nesutariant dėl kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms. Valstybės vadovas atmetė „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.
Kitus ministrus G. Nausėda paskyrė rugsėjo 9 dieną.
Naujas ministrų kabinetas sudaromas socialdemokratui Gintautui Paluckui rugpjūčio pradžioje dėl problemų su teisėsauga atsistatydinus iš premjero pareigų. Tuo pačiu iširus valdančiajai koalicijai suformuota nauja, ją sudaro Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Seime jos turi 82 narius.
