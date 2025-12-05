Prezidentas su Vokietijos kariuomenės vadais aptars brigados dislokavimo eigą

„Prezidentas su Lietuvos kariuomenės vadovybe ir Lietuvoje su vizitu viešinčiais Vokietijos kariuomenės vadais aptars Vokietijos šarvuotosios brigados „Lietuva“ dislokavimo eigą bei strateginę Lietuvos ir Vokietijos partnerystę karinio saugumo srityje“, – BNS perduotame komentare teigė Prezidentūra.
Vakare G. Nausėda taip pat dalyvaus Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ adventiniame koncerte Nacionalinėje filharmonijoje.
BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.
Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.
Berlynas yra sakęs, kad brigados perkėlimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas.
G. Nausėda penktadienį taip pat Valstybės pažinimo centre, parodos apie mėnraštį „Aušra“ atidarymo proga, su moksleiviais ir studentais dalyvaus diskusijoje „Kas (už)kuria istoriją: asmenybė ar tauta?“.
„Paroda „Auksinė Aušros karta“ išsiskiria patyriminiu pasakojimu, būdingu Valstybės pažinimo centrui, čia lankytojai ne tik sužinos apie aušrininkus, bet ir patys taps tyrinėtojais bei kūrėjais“, – teigia Prezidentūra.
Ekspozicijos centre įrengti specialiai šiai parodai sukurti presai, menantys XIX a. spaustuves ir knygų leidybos procesus. Naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, lankytojai galės tyrinėti „Aušros“ leidinį, rekonstruoti jo turinį, o norintys – ir patys patirti spaustuvininko amatą.
„Aušra“ (Auszra) – pirmasis tautinis lietuvių mėnraštis, ėjęs nuo 1883 metų kovo iki 1886 metų birželio Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje ir Tilžėje.
Leidinio iniciatoriai – buvę Marijampolės gimnazijos mokiniai ir Maskvos bei Sankt Peterburgo universitetų lietuvių studentai. Pirmojo numerio leidėju pasirašė Jonas Basanavičius.
(be temos)