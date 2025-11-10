Gitanas Nausėda abejoja JAV dialogo su Baltarusija nauda

„Tokiu būdu Jungtinės Amerikos Valstijos mėgina atriboti Baltarusiją nuo Rusijos, ir aš manau, kad mes turėsime progos įsitikinti, ar tokia politika duos realų rezultatą ir per artimiausius mėnesius, galbūt metus pamatysime, ar (Aliaksandrą – BNS) Lukašenką tikrai įmanoma izoliuoti nuo (Vladimiro – BNS) Putino“, – interviu LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė G. Nausėda.
„Aš esu visiškai įsitikinęs, kad to neįmanoma padaryti, kadangi priklausomybės gijos yra tokios tamprios ir jų tiek daug, kad šitas žmogus net ir norėdamas negalėtų atsiriboti nuo Putino, kadangi jo valstybė yra ir finansiškai, ir ekonomiškai nuo Rusijos visiškai priklausoma. Tačiau pabandyti galima“, – pridūrė Lietuvos vadovas.
Taip G. Nausėda kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) sekmadienį paskyrus specialųjį pasiuntinį Baltarusijai Johną Coale'ą (Džoną Koulą).
Tuo pačiu D. Trumpas pareiškė, kad šiuo žingsniu siekiama susiderėti dėl daugiau politinių kalinių iš Baltarusijos paleidimo.
Lietuvos prezidentas sakė, kad JAV administracijos keliami humanitariniai tikslai „yra labai svarbūs ir gerbtini“, tačiau paleidinėdamas kalinius Baltarusijos režimas nėra nuoširdus.
„Bėda yra ta, kad vieni kaliniai išlaisvinami, bet čia pat šimtai naujų vėl įmetami į kalėjimus. (...) tie mainai gali vykti be galo ir rezultatas bus labai sunkiai išmatuojamas“, – kalbėjo G. Nausėda.
BNS rašė, kad po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“.
