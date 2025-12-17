Prezidentas: Vakarų Balkanų šalių ateitis yra Europos Sąjungoje

„Lietuva nuosekliai palaiko ES plėtrą. Tvirtai tikime, kad Vakarų Balkanų šalių ateitis yra Europos Sąjungoje“, – sakė šalies vadovas.
Anot jo, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teisinės valstybės stiprinimui, kovai su korupcija ir esminių reformų įgyvendinimui. Prezidento teigimu, taip pat svarbu, kad dvišaliai klausimai netaptų kliūtimi siekiant bendrų strateginių ES tikslų
Kaip pranešė Prezidentūra, susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta ES ir Vakarų Balkanų strateginės partnerystės stiprinimui, regiono stabilumui ir saugumui. Aptarta sudėtinga geopolitinė situacija bei būtinybė stiprinti Europos atsakomybę už savo saugumą bei demokratines vertybes.
Pasak G. Nausėdos, šiuo metu ypač svarbu išlaikyti stabilų ir saugų Vakarų Balkanų regioną, skatinti gerus kaimyninius santykius ir vengti veiksmų, galinčių kelti įtampą ar pakenkti regioniniam bendradarbiavimui
„Vakarų Balkanų valstybėms svarbu aiškiai pademonstruoti savo principinę poziciją ir strateginę orientaciją – tvirtai stovėti kartu su Europos Sąjunga ir remti Ukrainą politinėmis, karinėmis bei finansinėmis priemonėmis“, – sakė valstybės vadovas.
Susitikime priimta bendra ES ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų deklaracija, kurioje pabrėžiama, kad ES plėtra yra geostrateginė investicija į taiką, stabilumą ir saugumą Europoje.
Dokumente akcentuojama pagarba Bendrijos vertybėms ir principams, laipsniška Vakarų Balkanų šalių integracija į ES, reformų įgyvendinimo svarba, regioninio bendradarbiavimo stiprinimas bei solidarumas su Ukraina.
Prezidentas paragino visas Vakarų Balkanų šalis visiškai prisijungti prie ES Bendros užsienio ir saugumo politikos, įgyvendinti Bendrijos sankcijas Rusijai ir Baltarusijai bei aktyviai užkirsti kelią jų apėjimui.
Šalies vadovo teigimu, kandidatės į ES neturėtų tapti platformomis Rusijos propagandai ir dezinformacijai, o destabilizuojančių propagandinių kanalų veikla regione turi būti užkardyta.
G. Nausėda taip pat akcentavo Lietuvos įsipareigojimą ES plėtros procesui ir pažymėjo, kad tai bus viena iš Lietuvos prioritetinių sričių pirmininkaujant ES Tarybai 2027 metais.
