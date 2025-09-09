Prezidentas: per „Zapad“ pratybas į mūsų teritoriją gali įskristi dronai

„Nesitikime ir neturime informacijos, kad šios (…) pratybos būtų panaudotos kažkokia agresijai, bet (…) gali atsitikti taip, kad šituo laikotarpiu gali atsitikti tam tikros provokacijos, į mūsų teritoriją įskristi dronai“, – antradienį žurnalistams sakė prezidentas.
„Tokiems incidentams rengiamės – pasirengusi kariuomenė, pasirengusi Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Manau, kad šitoje vietoje priėmėme tinkamas, adekvačias priemones šitam padidintos grėsmės laikotarpiui. tikimės, kad tai suveiks, kad tai duos rezultatą“, – pridūrė jis.
G. Nausėdos teigimu, Baltarusijoje vyksiančių karinių pratybų metu ir prieš jas Lietuva imasi ypatingų saugumo priemonių.
„Mes turime gerokai daugiau dislokuotų karinių pajėgų iš mūsų sąjungininkų, turime dislokuotus karinius pajėgumus netoli mūsų sienos, mes taip pat nustatėme neskraidymo zoną (…). Ši zona apims Vilniaus apskritį ir netgi toliau už Vilniaus apskrities“, – akcentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovo Mindaugo Mažono teigimu, iš jų Baltarusijos teritorijoje bus tik 8 tūkst. karių.
