Prezidento patarėja: Lietuva nevykdys šių Kinijos sąlygų

Ji antradienį „Žinių radijui“ teigė nemačiusi „didelio pasistumėjimo“ derybose su Kinija dėl diplomatinio atstotvavimo atkūrimo.
„Nemačiau didelio pasistūmėjimo, kadangi iš Kinijos pusės yra tam tikras reikalavimas dėl Taivaniečių atstovybės ir nemanau, kad tai lengvai įvykdomas reikalavimas. Tai matyt, kol tas reikalavimas tebegalios, tokie santykiai nebus iš Kinijos pusės vertinami taip, kaip kitur“, – sakė A. Skaisgirytė.
Konkrečios kinų sąlygos ji neįvardijo, bet paklausta, ar neuždarius Taivaniečių atstovybės Lietuvai nepavyks atkurti su Kinija diplomatinio atstovavimo, patarėja atsakė: „Nenorėčiau taip kategoriškai teigti, žinote, gyvenimas visada pateikia įvairių, įvairių posūkių ir galimybių. Tačiau šiuo metu tai yra ta sąlyga, kurios mes negalime įvykdyti“.
Pasak jos, Lietuva tebesilaiko pozicijos, jog nori atkurti santykius su Kinija, bet „ar bus atsakas iš Kinijos, (...) netruksime pamatyti“.
Kaip skelbė BNS, pastaruosius kelerius metus Vilnius ir Pekinas nesutaria, kaip po ginčo dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo atkurti diplomatinį atstovavimą abiejose šalyse.
Lietuvoje nuo gegužės vidurio nebeliko akredituotų Kinijos diplomatų ar kitų personalo narių.
Birželį tuometis premjeras Gintautas Paluckas užsiminė, kad Kinijai yra pateiktas pasiūlymas dėl santykių atkūrimo, tačiau atsakymo į jį negauta iki šiol.
Pasikeitus Vyriausybei, Ingos Ruginienės kabineto programoje įrašytas siekis „atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos valstybėse“.
Naujausi komentarai