Prezidento patarėja: viskas eina pagal grafiką

Anot A. Skaisgirytės, susitikimas vyks Bavarijoje, kur G. Nausėda taip pat dalyvaus Bundestago frakcijų debatuose dėl Europos saugumo architektūros.
Patarėja antradienį Žinių radijui sakė, kad prezidento ir kanclerio susitikimo „pagrindinė tema bus saugumas ir gynyba, o konkrečiau – vokiečių brigados atėjimas į Lietuvą“.
BNS rašė, kad Berlynas planuoja brigadą Lietuvoje dislokuoti iki 2027 metų pabaigos.
Pasak A. Skaisgirytės, „viskas eina pagal grafiką“.
„Manau, kad 2027 metais (...) turėsime vokiečių brigadą pilnoje sudėtyje“, – kalbėjo prezidento patarėja.
Pirmadienį Lietuvoje taip pat viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis).
A. Skaisgirytės teigimu, dažni susitikimai su vokiečiais nerodo jokių nesklandumų.
„Tai kaip tik rodo, kad santykiai yra labai intensyvūs, natūraliai intensyvūs. Yra daug darbinių dalykų, kuriuos reikia aptarti įvairiais lygiais“, – sakė ji.
Vokietijos brigadai Lietuvoje įsikurti svarbiausios yra Rūdninkų karinio miestelio statybos.
Krašto apsaugos ministerija šių metų pradžioje žada pasirašyti sutartis su rangovais dėl antrojo ir paskutinio miestelio statybų etapo.
