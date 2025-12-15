Prezidento patarėjas: balionų krizės sprendimas yra bendras visų nuopelnas

„Manau, kad čia mūsų visų nuopelnas. (...) Prezidentas taip pat turėjo susitikimus. Kažkaip nesinorėtų kažkokią konkurenciją parodyti, mes visi kartu dirbame – prezidentas, ministrė pirmininkė, krašto apsaugos, užsienio reikalų ir kiti ministrai“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
„Tai mūsų bendras valstybės reikalas, taip ir reikėtų traktuoti“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui savaitgalį pareiškus, kad JAV parama Lietuvai kovojant su kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos ir dėl iš šios šalies neišleidžiamų Lietuvos vežėjų yra premjerės Ingos Ruginienės diplomatijos nuopelnas.
Įraše partijos pirmininkas kitų politikų be ministrės pirmininkės nepaminėjo.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Vyriausybė veikė komandiškai, bandydama suvaldyti iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų keliamas grėsmes.
Kaip rašė BNS, Minskui šeštadienį paleidus politinius kalinius, JAV prezidento pasiuntinys Johnas Coale'as (Džonas Koulas) pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka taip pat pažadėjo „daryti viską, ką gali“, kad sustabdytų ir į Lietuvą siunčiamus balionus, nors pripažino, kad tai gali užtrukti.
Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Tarp paleistų kalinių yra ir Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava bei Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Beliackis.
