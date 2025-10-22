Prezidento patarėjas: tai reikalauja mūsų kariuomenės veiksmų

„Šiuo atveju, manau, kad mūsų tarnybos turėtų imtis gerokai griežtesnių veiksmų kalbant su Baltarusijos valdžia, kad tinkamai paaiškintų – kad jeigu tai kartosis, gali būti, kad mes uždarysime sieną apskritai ilgesniam laikui“, – LRT radijui trečiadienį sakė jis.
Anot patarėjo, trečiadienį vyks Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, per kurį bus svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis reaguojant į kontrabandinių balionų keliamą grėsmę.
D. Matulionio teigimu, pastarosios nakties įvykiai taip pat parodė, kad labai svarbu turėti vadinamąją detekcijos sistemą pasienyje – kad skrendantys balionai būtų matomi iš anksto.
Patarėjas pabrėžė, kad oro balionus aptikti ir likviduoti yra gerokai sunkiau nei dronus.
„Problema yra ta, kad jie skrenda aukštai – trijų, penkių, šešių kilometrų aukštyje. Tai jau ne mūsų pasieniečių reikalas, tai reikalauja atitinkamų mūsų kariuomenės veiksmų“, – sakė jis.
Be to, anot D. Matulionio, pavojinga numušinėti keturių–šešių kilometrų aukštyje skrendantį balioną su keliolikos kilogramų kroviniu.
Tai jau ne mūsų pasieniečių reikalas, tai reikalauja atitinkamų mūsų kariuomenės veiksmų.
„Kartais tai gali būti didesnė grėsmė nei tas balionas, kuris nuskrenda iki tam tikros vietos, nukrenta ir ten Policijos departamento žmonės turėtų imtis veiksmų, kad suspėtų anksčiau nei kontrabandininkai“, – sakė patarėjas.
Pasak jo, kovojant su šiuo reiškiniu reikėtų imtis kitų priemonių – griežtinti baudžiamąją atsakomybę, greičiau rasti ir paimti nukritusį krovinį.
BNS rašė, kad dėl šių balionų grėsmės nuo antradienio vakaro iki trečiadienio 6.30 val. buvo uždarytas Tarptautinis Vilniaus oro uostas, o naktį laikinai sustabdytas judėjimas per abu veikiančius pasienio punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Pasak D. Matulionio, atkurti postų veiklą planuojama 9.30 valandą.
Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija ir įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo viena populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdas.
