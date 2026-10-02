 Prezidentūroje vyks aštuntasis Regionų forumas

Prezidentūroje vyks aštuntasis Regionų forumas

2026-10-02 06:35
BNS inf.

Prezidentūroje penktadienį vyks aštuntasis Regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio/BNS nuotr.

Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).

Pirmoji renginio dalis vyks Prezidentūros Kolonų salėje, ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti.

Sveikinimo žodžius tars G. Nausėda, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, LSA prezidentas Audrius Klišonis.

Diskusijose dalyvaus aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, krašto apsaugos viceministras Tomas Mikelkevičius, M. Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras, ministerijų atstovai, savivaldybių merai ir kiti svečiai.

Antroji forumo dalis vyks Baltojoje salėje, ji bus skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti.

Šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujajai finansinei perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Sveikinimo žodžius tars Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, finansų ministras Taurimas Valys, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, pranešimą skaitys LSA prezidentas A. Klišonis.

Diskusijoje „Investicijos Lietuvos regionams: nuo vizijos prie sprendimų“ dalyvaus ministrai, merai, parlamentinių partijų deleguoti atstovai, akademikai, verslo atstovai ir ekspertai.

Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas „Dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje“.

Šiame straipsnyje:
Regionų forumas
Prezidentūra
aštuntasis Regionų forumas
Gitanas Nausėda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Ką?
Klaipėdos regiono tarybos damos irgi sėdės renginy? Patestuokite jas ta pačia proga bent iš vadybos abėcėlės. Tada paklauskite, ką žino apie strateginį planavimą ir kas yra nuostolis dėl nekvalifikuotų žmogiškųjų išteklių. O jau tada išmėginkite gilaus interviu metodą ir nustatykite kiek tos Tarybos vadovė sudeda tiesiai į kišenes galimai viešųjų lėšų, paslaugų privilegijų tiesiog seniems nusikaltėliams, narkomanams nusikaltėliams, kiek vartoja psichoaktyvių medžiagų pati reguliariai ir nuo kelių metukų vaikystėje jau reguliariai ir vartojanti psichoaktyvias medžiagas.
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų