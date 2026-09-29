„Prisigalvojimai ir raganų medžioklė“: Duchnevičius pakomentavo Paluckės įdarbinimą poliklinikoje

„Paklausiau vadovo, mes su juo tikrai gerai bendraujame (…). Jis pasakė, kad pagal kompetenciją ieškojo, yra augantis poreikis vidinei komunikacijai. (…) Jeigu toks poreikis buvo ir tas darbas realiai vykdomas, aš nematau čia kažkokios problemos. Blogai būtų, jeigu ten yra specialiai kažkas padaryta iš vadovo pusės – fiktyvi pozicija ar kitas dalykas. Tada būtų blogai ir man kiltų klausimai“, – Eltai antradienį teigė Vilniaus rajono meras.
Praėjusią savaitę naujienų portalas „Delfi“ rašė, kad I. Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatore Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėju sveikatos klausimais dirbęs E. Navickas.
Kaip nurodė poliklinikos atstovė Gabrielė Jankauskaitė, I. Paluckė į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitiktį keliamiems pareigybės reikalavimams.
Savo ruožtu opoziciniai konservatoriai dėl ekspremjero sutuoktinės įdarbinimo aplinkybių kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).
Socialdemokratas R. Duchnevičius sako, kad tokios opozicijos iniciatyvos primena „raganų medžioklę“.
„Jeigu kažkas kreipiasi į institucijas, jos gali įsivertinti situaciją. Aš nematau, kad čia būtų interesų konfliktai ar dar kažkas. Čia labiau yra prisigalvojimai ir raganų medžioklė. Mes kultūriškai peržengiame tam tikras ribas, nes gaunasi, kad žmogus niekur neturėtų dirbti ar kaip?“ – svarstė jis.
„Visi įstaigų vadovai yra nepriklausomi, vykdo atitinkamas funkcijas ir patys sprendžia, ką priimti, dėliodamiesi prioritetus pagal atitinkamus poreikius (…) Šiuo metu įstaiga veikia tikrai efektyviai. Jeigu ten paaiškėtų kažkas kita, tada žiūrėtume, bet šiai dienai aš tiesiog neturiu ką komentuoti“, – pridūrė jis.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija prašo STT atlikti korupcijos rizikos analizę poliklinikos personalo valdymo srityje ir įvertinti konkretaus I. Paluckės įdarbinimo aplinkybes.
Frakcija kelia klausimus, ar sprendimas priimtas skaidriai, nešališkai ir laikantis lygių galimybių principų.
Konservatorių frakcija VTEK prašo įvertinti, ar E. Navickas, priimdamas sprendimą dėl I. Paluckės įdarbinimo arba dalyvaudamas priimant šį sprendimą, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.
G. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė poliklinikoje pradėjo dirbti rugpjūčio 17 d.
Jis pats „Delfi“ sakė, kad žmona į darbą buvo priimta pagal turimas kompetencijas.
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