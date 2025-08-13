Prokuroras: Sabutis jau nėra specialusis liudytojas

Jo statusas baigėsi, pasibaigus apklausai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) būstinėje, Vilniuje.
Tai trečiadienį Eltai patvirtino generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas.
Jis sako, kad naujo nutarimo dėl politiko statuso bylą kontroliuojantis prokuroras nėra priėmęs, todėl ministro specialiojo liudytojo statusas yra pasibaigęs.
Šiemet gegužės 28 dieną įsigaliojo generalinės prokurorės Nidos Grunskienės įsakymas dėl rekomendacijų, susijusių su asmenimis, apklausiamais kaip specialieji liudytojai tvarkos ir pan.
„Specialiojo liudytojo statusas yra momentinis, suteikiamas vienai apklausai, o apklausai pasibaigus, asmuo šio statuso netenka. Jeigu po apklausos ar kitu būdu gaunama naujų duomenų įtarimui pareikšti, tokiam asmeniui surašomas pranešimas apie įtarimą ir jis apklausiamas įtariamuoju. Esant poreikiui pakartotinai apklausti šį asmenį specialia tvarka, priimamas naujas nutarimas, po apklausos toks asmuo to statuso vėl netenka“, – Eltai teigė generalinės prokurorės pavaduotojas S. Verseckas.
Pasak prokuratūros, specialiojo liudytojo statuso taikymas jokiu būdu nereiškia, kad asmuo jau yra įtariamas arba yra bent pagrindas įtarti, kad jis padarė kokią nors nusikalstamą veiką.
„Prokurorui priėmus nutarimą dėl tokios apklausos asmeniui išaiškinama potenciali galimybė, kad jam ateityje gali būti pareikšti įtarimai, todėl jis privalo apsispręsti duoti ar parodymus šios apklausos metu (t. y. parodymų davimas nėra jam pareiga, kaip įprastam liudytojui), be to jam nebūtų taikoma netgi atsakomybė už melagingų parodymų davimą). Jeigu asmuo sutinka ir duoda parodymus, tokie jo parodymai vertinami kartu su kitais bylos duomenimis“, – teigė prokuratūra.
Prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad tyrimas „čekiukų“ byloje vyksta toliau, sprendimai bus priimti vėliau.
„Jeigu po tokios apklausos iš karto arba vėliau gaunama faktinių duomenų, kad buvo padaryta veika ir ją padarė apklaustas asmuo, per kaip įmanoma trumpiausią laiką išsprendžiamas klausimas, ar tokiam asmeniui įteikti pranešimą apie įtarimą ar ne. Jeigu nebus įteiktas pranešimas apie įtarimą, toks asmuo bus laikomas be specialaus liudytojo statuso. Reikia laiko išspręsti šiuos klausimus. Tie darbai yra daromi”, –Eltai trečiadienį sakė bylos tyrimą kontroliuojantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras D. Valkavičius.
Jo žinioje yra nemaža dalis atliekamų tyrimų dėl tarybos nario išlaidų panaudojimo savivaldybėse, kurios yra Kauno apygardos prokuratūros veiklos teritorijoje.
„Nesu skaičiavęs, bet yra apklaustų tarybos narių, ne vienas tarybos narys buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas", – sakė prokuroras.
Anksčiau kaip specialioji liudytoja „čekiukų“ byloje buvo apklausta Lazdijų merė Ausma Miškinienė.
ELTA primena, kad E. Sabutis buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Apklausa truko apie penkias valandas.
Socialdemokratas pabrėžė esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti ir aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socdemas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
