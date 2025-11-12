Buvusių teisėjų korupcijos byloje apklaustas valstybės saugomas liudytojas: turėjau visas korteles

Į teismo salę buvusį advokatą atlydėjo du kaukėti, tamsiais rūbais vilkėję pareigūnai.
Pasinaudodamas savo pažintimis įtakingas advokatas D. Zagreckas tarpininkaudavo arba žadėdavo tarpininkauti, perduodant įvairaus dydžio kyšius bylas nagrinėjantiems teisėjams už palankius sprendimus. Bylos duomenimis, pinigų perdavimo atvejų buvo daug, todėl D. Zagreckas tiksliai visų aplinkybių per apklausas negalėjo nurodyti.
Anot teisėsaugos, advokatas dažnai lankydavosi pačiame sostinės centre, prie Lukiškių aikštės, Gedimino prospekte veikiančiuose Vilniaus apygardos teisme, Apeliaciniame teisme.
„Turėjau visas korteles. Mane visi pažinojo, visi įleisdavo – teisėjai, sekretorės, techninis personalas. Kas eidavo pro šalį, tas įleisdavo. Kortelėmis naudojausi minimaliai – mane pamato ir įleidžia“, – apie patekimo būdus į Gedimino prospekte esančias teismo tarnybines patalpas kalbėjo liudytojas.
2019 m. pradžioje D. Zagreckas buvo sulaikytas kartu su kitais advokatais ir teisėjais didelės apimties korupcijos byloje. Įtarimų buvo sulaukę 14 teisėjų, jų klientai, kiti asmenys. Dalis jų buvo nuteisti.
D. Zagrecko Apeliaciniame teisme buvo klausiama apie Žygimantų gatvėje veikusią advokatų kontorą. Ji realiai veikė Jono Tamašausko vardu, čia kabinetą turėjo ir D. Zagreckas, kiti teisininkai.
Niekas nerakino patalpų, vieni kitais pasitikėjo.
Specialiųjų tyrimų tarnybos agentai šiose patalpose buvo sumontavę slaptą įrangą ir fiksavo D. Zagrecko susitikimus su klientais, susitarimus duoti kyšius teisėjams.
„Visos bylos, visi kyšiai eidavo per Sakalauskienę. Aptardavome, kokio rezultato sieksime“', – apie šioje byloje kartu su teisėjais ir Druskininkų politikais nuteistą verslininkę Oksaną Sakalauskienę kalbėjo D. Zagreckas.
Ją teisininkas apibūdino kaip labai energingą. Pasak jo, O. Sakalauskienė papasakodavo apie situaciją, ko konkrečioje byloje siekiama, kiek suinteresuotas asmuo gali skirti pinigų norimam bylos rezultatui pasiekti. Pasak D. Zagrecko, jeigu interesanto reikalų reikiama linkme nepavykdavo pakreipti, pinigai būdavo grąžinami, taip pat dalinami.
Kaltinamiesiems pirmosios instancijos teismas skyrė pinigines baudas
ELTA primena, kad balandį Kauno apygardos teismas paskelbė korupcijos byloje kaltais pripažįstantis ir kitus kaltinamuosius – tarp jų ir buvusį Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Konstantiną Guriną, jam skirta galutinė 14,5 tūkst. bauda. Iš jo bus konfiskuota dalis paimto kyšio – 7 tūkst. eurų.
Druskininkų tarybos narys Aivaras Kadziauskas taip pat pripažintas kaltu, jam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
Teismas paskelbė, kad anksčiau antstolio padėjėju dirbęs vilnietis Arūnas Blažaitis nuteisiamas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 18,5 tūkst. eurų bauda. Iš jo bus konfiskuota 3 tūkst. eurų. Vyras nuteistas Vijūnėlės dvaro epizode.
Kauno apygardos teisme A. Blažaitis anksčiau prisipažino 2018 metų rudenį iš Druskininkų mero R. Malinausko patarėju dirbusio A. Kadziausko paėmęs pinigus, tačiau teigė ne tik nežinojęs jų sumos, bet ir iš viso nesupratęs, kad jam buvo perduoti pinigai. Tuomet antstolės padėjėju dirbęs A. Blažaitis tikino tai padaręs savo senos pažįstamos verslininkės O. Sakalauskienės nurodymu.
Verslininkė O. Sakalauskienė nuteista realia ketverių metų laisvės atėmimo bausme, jai skirta ir 17,5 tūkst. eurų bauda. Moteris kol kas yra laisvėje, jai skirtas 30 tūkst. eurų piniginis užstatas. Valstybės naudai iš moters bus konfiskuota 11 tūkst. eurų. Jos sutuoktiniui Ernestui Sakalauskui skirta 51,6 tūkst. eurų bauda.
Druskininkų meras R. Malinauskas nuteistas už 60 tūkst. eurų kyšio davimą, kad nebūtų nugriautas vadinamasis Vijūnėlės dvaras.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo meras ketino planavo baigtą pastatą perpirkti.
Vilniuje dirbęs advokato padėjėjas Egidijus Galatiltis kaltinamas veikęs Druskininkų mero naudai ir per D. Zagrecką siekęs papirkti teisėją Henrichą Jaglinskį, kad šis paveiktų bylą nagrinėjančius teisėjus.
Pasak D. Zagreckui, kartą pinigų suma buvo palikta po kompiuterio klaviatūra.
Bylos duomenimis, iš R. Malinausko per A. Kadziauską jis gavo 60 tūkst. eurų. Pusę šios sumos pasidalijo tarpininkai, o 30 tūkst. eurų tuometis advokatas Drąsutis Zagreckas perdavęs H. Jaglinskiui.
H. Jaglinskiui skirta galutinė 47 tūkst. eurų bauda.
Buvęs advokatas D. Zagreckas teisėsaugai padėjo atskleisti korupcinius nusikaltimus, jis yra saugomas valstybės.
E. Galatiltis pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu ir kyšininkavimo, jam skirta galutinė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Jam taip pat skirta bauda, valstybės naudai konfiskuota 500 eurų.
Tyrimo medžiagoje nurodomos galimai duotų ir priimtų kyšių sumos siekia nuo 3 tūkst. iki 60 tūkst. eurų, kyšiai buvo mokami grynaisiais pinigais.
Kaltinimų sulaukė ir į kaltinamųjų suolą sėdo net tik Druskininkų meras R. Malinauskas, bet ir buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Konstantinas Gurinas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, buvęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys, buvęs Aukščiausiojo Teismo padėjėjas, buvusios šio teismo teisėjos sūnus Airingas Kartanas.
Buvęs teisėjas E. Laužikas nubaustas 10,4 tūkst. eurų bauda, iš jo valstybės naudai bus konfiskuota 10 tūkst. eurų. A. Kartanui skirta 6,9 tūkst. eurų bauda.
Eksteisėjui R. Rainiui pripažintas kaltu dėl dviejų kyšininkavimo veikų, jam skirta 15,9 tūkst. eurų bauda. Iš jo valstybės naudai bus konfiskuota 6 tūkst. eurų.
Vasilijui Menkovui paskirta bauda 16,9 tūkst. eurų bauda.
Tuo metu teisėjas V. Kažys buvo visiškai išteisintas. Jis išteisintas todėl, kad prokuratūra kaltinimus šiam teisėjui grindė vien tik, teismo vertinimu, D. Zagrecko parodymais.
