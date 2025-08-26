Protesto organizatoriams – Nausėdos pažadas

„Išgirdau iš prezidento pažadą, kad jeigu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ištirs, visgi, kad „Nemuno aušra“ nusižengė, tuomet bus iš naujo sėdama ir mąstoma, ką toliau daryti su valstybe. Tai čia jau šis bei tas“, – žurnalistams antradienį sakė vienas iš protesto akcijos „Gėdos diena“ organizatorių Mantas Meškerys.
STT liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.
Tuo metu kitas protesto organizatorius Robertas Koroliovas žurnalistams tvirtino, kad pokalbis su šalies vadovu buvo diplomatiškas, geras.
„Prezidentas pats sakė, kad konflikto tikrai tarp mūsų nėra, jis rizikas žino, jis jas vertins ir atitinkamai reaguos ir kad „Nemuno aušrai“ taikys tą patį standartą kaip ir praeitą kartą – neskirs partinių ministrų“, – teigė jis.
Tai čia jau šis bei tas.
G. Nausėda: „Prisėskite, pasišnekėsime, išklausysime jūsų“
Vienos iš protesto organizatorių „Laisvės TV“ transliuotame vaizdo įraše matyt, kaip G. Nausėda paspaudžia ranką šešiems į Prezidentūrą atvykusiems aktyvistams ir susėda su jais prie stalo.
„Prisėskite, pasišnekėsime, išklausysime jūsų“, – sakė šalies vadovas.
Peticiją nešęsis vienas protesto „Gėdos diena“ organizatorių R. Koroliovas G. Nausėdai sakė, kad mitinguotojai į jį kreipėsi, nes prezidentas yra moralinis visuomenės autoritetas.
„Tikimės, kad būsite teisingas ir lygus visiems ir atsižvelgsite į mūsų prašymus, į mūsų nerimą ir į mūsų valstybės interesus“, – teigė R. Koroliovas.
Vėliau, prasidėjus susitikimui, filmuojantieji buvo paprašyti patalpas palikti.
Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros antradienį į protestą prieš naują valdančiąją daugumą susirinko apie 2 tūkst. žmonių.
Protestas surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
Prezidentui įteiktoje šešių nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių elektroniniu būdu pasirašytoje peticijoje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Joje prezidento prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
G. Nausėda antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad ir toliau atsisakys skirti ministrais „Nemuno aušros“ narius, tačiau LLRA-KŠS narių skyrimui ministrais neprieštarauja. Anot jo, ši partija yra įrodžiusi galinti būti patikima partnere ir ne visų LLRA-KŠS narių nuomonė sutampa su partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pozicijomis.
Vėliau protesto eisena iš S. Daukanto aikštės patrauks link Nepriklausomybės aikštės, Seimo rūmų, kur parlamentas sprendžia dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės skyrimo ministre pirmininke.
Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 „valstiečių“ frakcijai priklausančių politikų.
