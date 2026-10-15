Regionų teismas skelbs sprendimą dėl Viktoro Uspaskicho politinės reklamos laidoje „KK2“

V. Uspaskichas ir Darbo partija byloje prašo pripažinti nepagrįsta ir panaikinti VRK sprendimo dalį, kuria komisija nutarė, kad laidos „KK2“ reportažas apie kandidatą į Seimą buvo paslėpta politinė reklama, BNS nurodė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Pareiškėjai taip pat prašo panaikinti dalį, kuria VRK šios politinės reklamos vertę pripažino Darbo partijos parlamento rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.
V. Uspaskichas VRK tyrime teigė už laidą nemokėjęs ir jos neužsakęs, tuo metu LNK televizija pateikė laidos gamintojo „Be tabu ir Ko“ poziciją, kad už laidą nebuvo apmokama, panašių laidų įkainių bendrovė negalėjo nurodyti.
Todėl VRK buvo pavedusi savo Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui nustatyti minėtos reklamos vertę.
Ekspolitikui, užpernai į Seimą kandidatavusiam su Taikos koalicija, nepalankų sprendimą dėl „KK2“ reportažo LNK televizijoje VRK priėmė praėjusių metų balandį.
Tyrėjai konstatavo, kad reportažo turinys buvo skirtas skatinti susidomėjimą V. Uspaskicho asmenybe ir propaguoti politiką, jis nufilmuotas rugsėjo mėnesio viduryje, tačiau reportažas parodytas spalį, likus tik 11 dienų iki rinkimų.
VRK atmetė laidos rengėjų motyvą, kad reportažą esą paskatino iki tol slėpta nauja politiko gyvenimo draugė ir vaikai, įvertinusi, jog V. Uspaskichas naują šeimą yra sukūręs prieš kelerius metus.
Komisija anksčiau ne kartą sprendė dėl V. Uspaskicho neteisėtos politinės reklamos ir rinkėjų papirkinėjimo. Vieną iš sprendimų dėl „Gero vaizdelio“ agurkėlių akcijos šiemet balandį Regionų teismas panaikino, o dėl pasirodymų Ledų šventėje sausį – patvirtino.
Taikos koalicija per Seimo rinkimus surinko 2,2 proc. rinkėjų balsų ir negavo vietų parlamente.
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