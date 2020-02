Rengiantis skelbti ekstremalią situaciją, S. Skvernelis trumpina atostogas

Pasak S. Malinausko, Vyriausybė trečiadienį turėtų apsispręsti, ar skelbti ekstremalią situaciją ir steigti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, kuriam vadovauti siūlomas Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, ketvirtadienį grįžtantis iš komandiruotės Jungtinėse Valstijose.

„Mano žiniomis, ministras pirmininkas ir Sveikatos apsaugos ministras rytoj jau bus darbe, ministras pirmininkas planuoja anksčiau baigti savo atostogas. Jeigu būtų paskelbta ekstremali situacija, artimiausiu metu turėtų būti surengtas pirmasis Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, taip pat atsiras kitos laikinos institucijos“, – BNS sakė S. Malinauskas.

Anot jo, jei sprendimui Vyriausybė pritars, būsimasis ekstremalių situacijų operacijų centras turėtų rinktis jau ketvirtadienį. Jis be kita ko teiks rekomendacijas dėl įvairių masinių renginių, taip pat ir dėl penktadienį Kaune planuotų „Žalgirio“ bei Milano „AX Armani Exchange Olimpia“ krepšinio klubų rungtynių.

„Klausimas bus ne tik dėl konkrečių varžybų, bet ir dėl visų masinių renginių, nes sprendimai turėtų būti standartizuoti. Vilniaus oro uosto pateikiama informacija, per savaitę iš Italijos į Lietuvą atvyksta apie 2,5 tūkst. žmonių. Todėl reikia suprasti, nepanikuoti ir nesibaiminti – žmonių jau dabar atvykstančių yra labai daug ir jie turi teisę laisvai judėti“, – pabrėžė S. Malinauskas.

S. Malinauskas pabrėžia, kad ekstremalią situaciją skelbti ruošiamasi „išskirtinai prevencijos tikslais“, t.y. siekiant užsitikrinti galimybę naudoti valstybės rezerve turimas priemones ir lėšas, jei jų prireiks. Lietuva, anot jo, šiuo metu „yra tikrai pasiruošusi“ galimam pirmajam koronaviruso atvejui, vykdyti asmenų karantiną ir imtis kitų priemonių.

„Vienintelis dalykas, dėl ko yra svarbi ekstremali situacija, tai, pirma, dėl to, jog galima laisvai naudotis valstybės rezervais – tai yra tie patys respiratoriai ir kitos specialiosios priemonės, jei to prireiktų. Taip pat, kalbant apie ekstremalių situacijų valdymą, turėtumėme aiškią struktūrą su aiškiu vadovu, kuris turėtų įgaliojimus priimti skubius sprendimus, kai to reikėtų“, – tvirtino S. Malinauskas.

Neoficialiomis žiniomis, premjeras atostogavo Ispanijoje, žemyninėje dalyje.

Naujausiais Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, užsikrėtusiųjų naujuoju virusu COVID-19 pasaulyje registruota daugiau nei 80 tūkst., mirė beveik 2,7 tūkstančio žmonių.

Virusas jau išplito į 28 šalis ir kelia vis didesnį nerimą dėl naujų židinių Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje. Virusui išplitus Šiaurės Italijoje, registruota daugiau kaip 300 užsikrėtimo atvejų, mirė dešimt žmonių, šalis pranešė apie judėjimo suvaržymus 11-oje miestų.