Robertas Kaunas tikisi, kad išsklaidė prezidento abejones dėl jo kandidatūros

„Manau, kad susitikimas buvo konstruktyvus, tikiuosi, kad pavyko atsakyti į įvairius klausimus, kurių tikrai buvo nemažai, ir išsklaidyti visas prezidento buvusias abejones“, – žurnalistams po susitikimo su šalies vadovu kalbėjo R. Kaunas.
„Išdėsčiau savo prioritetus, matymą, viziją, suprantu, kad ypač svarbu užtikrinti darbų tęstinumą, komandos, kiek įmanoma, išlaikymą. Vienas iš prioritetų – darbas su buvusia komanda, kurį aš jau esu pradėjęs, šnekamės, kalbamės, žiūrėsime, kaip mums pavyks judėti toliau“, – teigė jis.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad sprendimą dėl R. Kauno šalies vadovas priims „įvertinęs visus aspektus“.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Naujausi komentarai