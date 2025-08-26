Ruginienė apie sprendimą formuoti koaliciją su „aušriečiais“: aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą

„Aš tikrai norėčiau, kad politikoje būtų kuo daugiau sąžiningų ir gerą reputaciją turinčių žmonių. Aš pati atėjau su tokiu galbūt netgi ir naiviu požiūriu ir tokio tikslo vedama. Labai norėčiau, kad to proceso, kurį aš per paskutines savaites išgyvenau, netektų išgyventi nei vienam ir mes neatbaidytume tokių žmonių nuo atėjimo į politiką, o kaip tik juos pritrauktume“, – paklausta, ar „Nemuno aušra“ galėtų likti koalicijoje, jei būtų nustatyta, kad partijos rinkiminė kampanija buvo finansuota neteisėtai, LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
„Kuomet mes turėsime tokį procesą, kai turėsime daugiau profesionalų, aktyvių politikų, kurie gali pasigirti reputaciniais dalykais, tai, man atrodo, ir pasirinkimas bus kitoks. Dabar aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą, rinkėjai pasirinko, iš įvairių Lietuvos kampelių balsavo ir turime tokį margą Seimą, kokį turime dabar. Šiai dienai reikia priimti sprendimus, todėl ir koalicijos formavimas turi labai didelę reikšmę tam, kad tie darbai tęstųsi ir galėtume turėti gerus rezultatus“, – aiškino naujoji Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, siekiant nustatyti, ar „Nemuno aušros“ rinkimų kampanija buvo finansuota teisėtai.
ELTA primena, kad antradienį Vilniuje įvyko kelis tūkstančius žmonių subūręs protestas „Gėdos diena“. Jo dalyviai viešai reiškė nepasitenkinimą dėl naujosios koalicijos sudėties ir socialdemokratų sprendimo bendradarbiauti su „Nemuno aušra“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Tūkstantinę minią subūręs protestas prieš socialdemokratų suburtą koaliciją prasidėjo antradienio ryte prie Prezidentūros. Renginio dalyviai šalies vadovui Gitanui Nausėdai įteikė pasirašytą peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.
Peticijoje prieštaraujama pirmadienį suformuotai naujai valdančiajai koalicijai ir prašoma ministrais neskirti partinių „Nemuno aušros“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovų.
Įteikus peticiją prezidentui minia Gedimino prospektu patraukė link Seimo.
Protestą „Gėdos diena“ organizavo rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas ir kt.
