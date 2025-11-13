Ruginienė: įveiklinti visi diplomatiniai kanalai, bet kol kas Lietuva su Baltarusija nesidera

„Tikrai visi diplomatiniai kanalai yra įveiklinti spręsti situaciją. Ir sienos su Baltarusija nėra uždarytos šiaip sau – jos uždarytos dėl hibridinės atakos. Kai tik turėsime patikinimą iš Baltarusijos pusės, kad atakos suvaldytos ir problemų šiuo klausimu neturime, mes priimsime sprendimą atidaryti sieną“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjerė.
„Mes nesiderame. Mes aiškiai siunčiame žinutę, kad sienos yra uždarytos dėl įvykusių hibridinių atakų. Kai tik šitas procesas užsibaigs ir kai tik Baltarusijos pusė patikins, kad šitas procesas nebus tęsiamas, mes atitinkamai irgi priimsime pozityvius sprendimus“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė pripažįsta, jog daugiau pozityvių ženklų iš Baltarusijos pusės pastebima jau ir pastarosiomis dienomis.
„Tikrai yra pozityvių ženklų (…). Oro uostai neuždaromi taip, kaip buvo pradžioje, veikimo algoritmas yra pakankamai gerai ir sklandžiai suderintas ir veikia. Ir tų balionų kiekis nėra toks didelis, kaip anksčiau fiksuodavome (…). Pozityvių ženklų yra, bet dar reikia padirbėti“, – tikino premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės viduryje nurodė, jog Lietuva sulaukė oficialaus laiško iš Baltarusijos su siūlymu pradėti derybas dėl situacijos pasienyje.
ELTA primena, kad šiuo metu pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų.
I. Ruginienė: Latvija ir Estija žada prireikus taip pat užverti pasienio punktus
Premjerė I. Ruginienė sako iš Latvijos ir Estijos išgirdusi pažadus prireikus paremti Lietuvą ir taip pat uždaryti pasienio patikros punktus su Baltarusija.
„Jau lenkai solidarizavosi su mumis ir neatidarė sienų, nors tai buvo planuota dar prieš savaitę, tai jau buvo tokie sprendimai priimti“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė premjerė.
„Lygiai tokį pat patikinimą gavau iš Latvijos ir Estijos premjerų. Jeigu matysime, kad nesiseka mums suvaldyti (situacijos – BNS) ir Baltarusijos režimas ir toliau atakuoja mus, jie irgi pasirengę solidarizuotis. Tai tas susikalbėjimas ir bendravimas vyksta nuolatos“, – teigė ji.
BNS rašė, kad po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti planus atverti pasienio punktus su šia kaimynine valstybe.
Varšuva ketino atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.
Anot I. Ruginienės, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pažadėjo neatverti minėtų pasienio punktų.
„Man tikrai pažadėjo visą savaitę premjeras, dar su juo kalbėsim, ir aš labai dėkinga Lenkijai, kad jie išgirdo mūsų bėdą ir solidarizavosi“, – tikino premjerė.
