Ruginienė: Lietuvai nepavyks išvengti visuotinio šaukimo

„Aš manau, jog gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė politikė.
Lietuvoje visuotinis šaukimas nėra įvestas.
Šiuo metu šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau nuo kitų metų atsiras galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – bus sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą bus šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
„Prisipažinsiu, tikrai visada buvau profesionalios kariuomenės šalininkė. Nes manau, kad motyvuotas žmogus, jis gali nuversti kalnus. Bet negalime nematyti, kur, kaip mes gyvename“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad įvedus visuotinį šaukimą pirmiausia būtų kviečiami tik vaikinai, tačiau pabrėžia, jog kol kas Lietuva nėra pasiruošusi šiam žingsniui.
Sako dar neturinti aiškios pozicijos dėl šalies karių siuntimo į Ukrainą
I. Ruginienė sako neturinti aiškios pozicijos dėl šalies karių siuntimo į taikos palaikymo misiją Ukrainoje.
„Prisipažinsiu, neturiu tokios, na, aiškios pozicijos, kad sakyčiau: „jo, jo, jo, aš tam labai pritarčiau“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė socialdemokratė.
Ji teigė šiuo klausimu su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene dar nekalbėjusi.
D. Šakalienė yra pareiškusi, kad Lietuva yra paskaičiavusi, kiek pajėgų siųstų į Ukrainą taikai palaikyti, tačiau pirmiausia Rusija turi nutraukti ugnį.
„Norėsiu sugrįžti ir su Krašto apsaugos ministerijos bendruomene apie tai pasišnekėti, nes gali būti, kad aš kokių nors faktų ar argumentų tiesiog nežinau dėl to, kad neturėjau dar progos prisidėti“, – sakė I. Ruginienė.
Praėjusią savaitę šalies vadovas G. Nausėda teigė, kad Lietuva yra pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti.
Jo patarėjas Dainius Žikevičius Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.
Kaip rašė BNS, Kyjivo sąjungininkės Europoje siekia suformuoti taikos Ukrainoje palaikymo pajėgas. Šią iniciatyvą sutiko remti 30-ies šalių sudaryta „Norinčiųjų koalicija“, įskaitant Europos valstybes, Japoniją ir Australiją.
