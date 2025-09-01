 Ruginienė nemato problemos, kad į ekonomikos ministrus pateikė nepažįstamą asmenį

2025-09-01 14:36
Augustas Stankevičius (BNS)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nematanti problemos, kad su teikiamu kandidatu į ekonomikos ministrus pati dar nekalbėjo, o šis savo galimą darbą jau spėjo aptarti su prezidentu.

Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovo postą pretenduoja šios ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas Edvinas Grikšas. Šią kandidatūrą teikia „valstiečiai“.

„Pirmiausiai tą kandidatą mes aptarėme kartu su Aurelijumi Veryga, mes kartu pasitarėme ir tik tada aš jį teikiau“, – žurnalistams pirmadienį sakė I. Ruginienė.

„Bet aš dar turiu ir laiko asmeniškai susipažinti, pasišnekėti ir pasikalbėti apie darbus. Visiškai normalus procesas. Nes laiko limitai yra maži, pas prezidentą irgi savo darbotvarkė“, – pridūrė ji.

Paskirtoji premjerė sakė, kad buvę Vyriausybių vadovai taip pat nesusitikinėdavo su kandidatais į ministrus.

„Jeigu pasižiūrėsite, kaip buvo ankstesnių Ministrų kabinetai renkami, tai ten buvo viskas daug blogiau. Mano atrodo, kad aš pirma įvedu tokią praktiką, kad noriu pasišnekėti su žmonėmis“, – kalbėjo socialdemokratė.

Ji teigė savo lyderystę parodžiusi, kai buvo įvardyti socialdemokratų kandidatai į ministrus.

Nauja Vyriausybė formuojama po ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.

Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens sesijos pradžios.

