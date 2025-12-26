Ruginienė: opozicija bando mus sumenkinti

„Yra begalinis noras įdėti pleištą tarp bet ko – koalicijos, partijos. Labai visiems norisi supriešinti vienas kitą, nes darbinė veikla partijoje ir koalicijoje niekam, ypač opozicijai, visiškai nereikalinga“, – penktadienį TV3 žinioms teigė I. Ruginienė.
„Kiekvieną kartą, kai nori įdėti pleištą, prasideda tokios istorijos – vienas palaiko, kitas nepalaiko. Tos istorijos eina į viešumą tam, kad sudarytų įspūdį, jog socialdemokratai išsibarstę ir kiekvienas sau“, – pridūrė ji.
Pasak Vyriausybės vadovės, socialdemokratai nėra išsibarstę, o priimtas kitų metų biudžetas yra įrodymas, jog partija geba dirbti kartu kaip komanda.
„Visos interpretacijos ir pokalbiai yra tik opozicijos bandymas kaip įmanoma labiau mus sumenkinti ir parodyti, kad mes nesugebame priimti sprendimų“, – akcentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbė ELTA, vasarą pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa G. Palucko vesta Vyriausybė.
Vėliau daugumą turintys socialdemokratai kandidate į premjeres išsirinko G. Palucko Vyriausybėje socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas ėjusią I. Ruginienę.
Jos vadovaujamą Ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
„Renkamasi daryti šou elementus“
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų svarstymo Seime metu opozicinėms frakcijoms surengus vadinamąjį filibusterį, I. Ruginienė tai vadina jai nepriimtinu elgesiu. Vyriausybės vadovė taip pat pozityviai vertina ir didesnį visuomenės aktyvumą, tačiau ji neslepia pasigendanti pagarbos vienas kitam, kai nesistengiama įsiklausyti į skirtingas nuomones.
„Opozicijos bandymas padaryti šou iš rimtos institucijos kaip Seimo, kada Seimo nariai turi dirbti ties rimtais teisės aktais, kai jie turi būti orientuoti į tai, kad vis dėlto priimti sprendimus, kad mūsų gyventojai jaustųsi saugiai ne tik gynybos prasme, bet ir socialiai apsaugoti, renkamasi ne šitą kelią, bet renkamasi daryti įvairius šou elementus. Man bent jau tikrai nepriimtina“, – TV3 televizijai teigė I. Ruginienė.
„Tai yra visiškai nauja realybė. Aš pati asmeniškai neįsivaizdavau, kad galėčiau gyventi tokioje atmosferoje ar kad vieną dieną galėtų taip būti. Bet tas emocinis krūvis, matyt, tenkantis visiems, visai visuomenei, pasireiškia būtent tokiais dalykais, ką mes matome“, – pridūrė ji.
Tuo metu kalbėdama apie vykusius Kultūros asamblėjos ir žurnalistų bendruomenės protestus, premjerė teigė besidžiaugianti, jog visuomenė tampa vis labiau aktyvi ir drąsiau reiškia savo nuomonę. Vis dėlto, pažymėjo ji, kartais nesistengiama išgirsti ir kitos nuomonės, net jeigu ši yra nepatogi.
„Kiekvienas iš mūsų yra unikalus žmogus, kiekvienas turime savo vertybių sistemą, savo požiūrį į gyvenimą ir susiformavusią nuomonę. Ko man labiausiai trūksta ir pritrūko per pastaruosius šio laikotarpio mėnesius – gebėjimo išgirsti kitą nuomonę, išklausyti ją ir diskutuoti dėl tam tikrų argumentų“, – sakė I. Ruginienė.
„Man pritrūko pagarbos elementų, kada mes nesugebame demonstruoti pagarbos, imamės patyčių kultūros. Jeigu žmogus kitaip mąsto ar kitaip pasisako, tai iš karto užpuolame, pradedame tyčiotis, memus siuntinėjame, pradedame įžeidinėti vienas kitą. (...) Kai pradėjome skaityti antraštes, bet ne tekstus, labai radikalizavomės, nebemokame diskutuoti dėl skirtingų dalykų. Tas emocinis fonas auga ir tai mane neramina“, – akcentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, pirmadienį Prezidentūroje buvo surengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas. Po jo apsispręsta pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka, o opozicija prižadėjo nebevykdyti taip vadinamo filibusterio.
Antradienį Seimo valdybos posėdyje sutarta kurti darbo grupę, kur kiekviena frakcija bus atstovaujama proporciškai. Kaip pagrindinis ekspertų partneris pasirinkta Medijų taryba, kurioje yra įvairių žiniasklaidos grupių atstovų. Taip pat nutarta iki vasario 14 d. paruošti įstatymo projektą, daugiausiai koncentruojantis į LRT valdyseną ir galbūt finansavimą.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Praeitą savaitę, tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Tuo metu opozicija, siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, registravo daugybę pasiūlymų LRT įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų praeitą savaitę šauktas ir papildomas nenumatytas Seimo posėdis, kuriame svarstymai salėje truko keliolika valandų.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
