Premjerė susitiks su iniciatyvine grupe, protestuojančia prieš LRT įstatymo pataisas

Susitikime su premjere dalyvaus Žurnalistų profesionalų asociacijos, LRT iniciatyvinės grupės ir Kultūros asamblėjos atstovai.
„Protesto iniciatyvinė grupė susitikimo metu dar kartą išsakys pagrindinį protesto reikalavimą – atmesti LRT pataisas dėl lengvesnio LRT direktoriaus atleidimo“, – teigiama pranešime.
„Taip pat tikimės, kad susitikimo metu ministrė pirmininkė išsakys aiškią ir konkrečią Vyriausybės poziciją dėl Seimui pateiktų LRT pataisų“, – rašoma jame.
Pagal projektą, kuriam Seimas po pateikimo pritarė praėjusią savaitę, LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš dvylikos.
Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš dvylikos.
BNS rašė, kad dėl politikų veiksmų, nukreiptų prieš LRT, nacionalinio transliuotojo darbuotojai šią savaitę pradėjo protesto akciją, kai eteryje skelbia tylos minutes ir reikalauja politikų patraukti rankas nuo LRT. Jie eteryje taip pat kalba apie tai, kokia svarbi demokratinei visuomenei yra laisva žiniasklaida, pasakoja nesėkmingų valstybių pavyzdžius, kas nutinka, kai žiniasklaida yra uzurpuojama.
Antradienį dėl siūlomų pataisų prie Seimo organizuojamas žurnalistų inicijuotas protestas.
Jo organizatoriai viešame kreipimesi reikalauja „valdančiųjų atsitraukti nuo siūlymo keisti generalinio direktoriaus atleidimo tvarką ir inicijuoti rimtą diskusiją dėl LRT tarybos depolitizavimo, į ją įtraukiant žurnalistų organizacijas, žiniasklaidos ir teisės ekspertus“.
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija dėl šių pataisų kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydama įvertinti jas antikorupciniu požiūriu.
BNS skelbė, kad praėjusį ketvirtadienį Seimas nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT finansavimą. Numatoma, kad ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 80 mln. eurų.
