Ruginienė: šis reikalavimas – praktiškai neįgyvendinamas

„Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje, praktiškai yra neįgyvendinamas. Širdyje labai norėčiau, kad reikalavimai sueitų į darbo sąlygas, darbo užmokestį, galbūt, didesnį kultūros srities finansavimą“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Labai norėčiau išgirsti, kokios yra baimės. Per mūsų susitikimą buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda, bet neišgirdau detalių, kodėl ir kurioje grandyje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – akcentavo ji.
Premjerė nesutinka su prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono pasakymu, kad šis neįsivaizduoja, kaip kritikos ir protestų sulaukęs naujasis kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius galėtų tęsti darbą šiose pareigose. Anot Vyriausybės vadovės, I. Adomavičiui reikia duoti šansą bent pradėti darbus.
„Kol kas mes net neleidome ministrui pradėti dirbti. Leiskime ministrui pradėti dirbti ir jeigu jis nesusitvarkys su savo pareigomis – tikrai atitinkamai darysime sprendimus“, – pabrėžė ji.
Stebina kritika, kai dar nėra jokių sprendimų
Premjerė tikina, jog pastaruoju metu jai ir prezidentui skirta kritika dėl ministro paskyrimo ją stebina, nes kol kas I. Adomavičius dar nepriėmė jokių sprendimų, už kuriuos būtų galima jį peikti.
„Blogai vertinu (teatrų reakciją – ELTA) ir tikrai dėl to pergyvenu, labai norėčiau, kad rastume tam tikrą kompromisinį sprendimą. Pati organizavau ne vieną protestą ir visada kritikuodavau tam tikrus sprendimus ar veiksmus. Čia man yra nauja situacija, kada dar nei sprendimų, nei veiksmų net nebuvo“, – teigė I. Ruginienė.
„Praktiškai dar net nespėjome parodyti gerųjų žingsnių ir gavome didelę kritikos bangą. Gali būti, kad mums reikia laiko darbais įrodyti, kad nėra dėl ko kultūros bendruomenei nerimauti“, – pabrėžė ji.
Žada ir toliau kalbėtis su kultūros bendruomene
Premjerė pripažino, jog niekas nesitikėjo tokios neigiamos kultūros bendruomenės reakcijos į I. Adomavičiaus skyrimą ministru. Vis dėlto, I. Ruginienė akcentavo, jog kultūros ministras turės gebėti suvienyti kultūros bendruomenę, nes tai yra jo pagrindinė užduotis ir sąlyga dėl likimo pareigose.
„Turės susitikti su kiekviena bendruomene, kiekviena suinteresuota puse ir kalbėtis. Taip, tai nebus lengva, bet tą turės daryti“, – pirmadienį žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
„Tą pasirengusi daryti esu ir aš – važinėti į regionus, susitikti su žmonėmis, kultūros atstovais ir kalbėtis, aiškintis, išgirsti lūkesčius ir bandyti tuos lūkesčius atliepti“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė nurodė, jog su kultūros bendruomene ketina kalbėtis apie geresnes darbo sąlygas ir didesnius atlyginimus.
„Planuoju kalbėti apie didesnius atlyginimus ir geresnes darbo sąlygas kultūros bendruomenei. Manau, kad tai yra labai svarbu. Negalime to nematyti. Kad ir kokia būtų sudėtinga situacija – susitiksime ir dar kartą bandysime įtikinti kultūros bendruomenę ieškoti kompromisų“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Man atrodo, kad šiandien kritiškai yra svarbu matyti sektorių, matyti problemas ir jas spręsti. Visi atėjome tam, kad spręstume problemas. Jeigu susivienysime ir kartu eisime tuo keliu, galime nuveikti labai daug gerų darbų. Aš tą matyčiau ir norėčiau daryti“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.
Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.
