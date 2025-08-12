Šakalienė susitiko su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadu

„Jau tris dešimtmečius Pensilvanijos nacionalinė gvardija padeda mums formuoti vakarietišką karinę mąstyseną. Tokią, kurioje pasitikima savo kariais, jais rūpinamasi, jiems suteikiamos galimybės, vystomas technologinis pranašumas. Su PANG bendradarbiaujame beveik visose srityse, nuo „Black Hawk“ pilotų rengimo, nacionalinės divizijos kūrimo, kibernetinės gynybos stiprinimo ir medicinos pajėgumų plėtros iki bendrų pratybų ir mokymų“, – pranešime cituojama ministrė.
„Noriu ypatingai padėkoti PANG vadui generolui majorui John R. Pippy už mūsų partnerystės stiprinimą, džiaugiamės matydami PANG karius treniruojantis Lietuvoje“, – teigia D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovė akcentuoja, kad dabartinė saugumo situacija skatina ieškoti naujų bendradarbiavimo krypčių dronų ir priešdroninių operacijų srityje, dalijantis patirtimi ir mokantis vieniems iš kitų. Atsižvelgiant į tai, susitikime sutarta plėtoti bendradarbiavimą bepiločių orlaivių ir antidronų sistemų srityse, ypatingą dėmesį skiriant dronų operatorių rengimui bei keitimuisi patirtimi.
Susitikime D. Šakalienė taip pat išreiškė viltį dėl PANG paramos, Lietuvai toliau vystant nacionalinės divizijos štabą ir pakvietė Pensilvanijos 28-osios pėstininkų divizijos vadą šių metų rudenį vyksiančių pratybų „Avenger Triad“ metu tapti Lietuvos divizijos vado mentoriumi bei paremti Lietuvos nacionalinę diviziją per 2026 m. pratybas „Warfighter“, jai siekiant įgyti pradinį operacinį pajėgumą.
Kaip praneša KAM, su PANG vadu taip pat buvo aptarti bendri projektai kibernetinio saugumo ir gynybos srityje, įskaitant JAV ir Lietuvos kibernetinių pajėgų vykdomas bendras veiklas, siekiant didinti svarbiausių tinklų atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
Be to, ministrė pakvietė Pensilvanijos nacionalinę gvardiją aktyviau dalyvauti tarptautinėse kibernetinėse pratybose, tarp kurių ir šių metų lapkritį Vilniuje vyksiančios „Amber Mist“ pratybos, kuriose dalyvaus ES, NATO ir Indijos–Ramiojo vandenyno regiono partneriai.
KAM duomenimis, PANG su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų. JAV nuosekliai remia Lietuvos karinių pajėgumų vystymą, nuo 2019 m. nuolatiniam nepertraukiamam buvimui Lietuvoje dislokuoja sunkiuosius batalionus. Nuo 2022 m. Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu. Kaip pažymi ministerija, JAV karinis buvimas Lietuvoje – kritiškai svarbus atgrasymo veiksnys ir saugumo garantas Baltijos šalyse.
Naujausi komentarai