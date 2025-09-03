Šakalienė trečią kartą susirgo COVID-19

„Trys dienos COVID glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti. Lokis nori į parką. Aš irgi...“ – antradienio vakarą feisbuke rašė Dovilė Šakalienė.
Ji pasidalijo nuotrauka, kurioje ji kartu su šunimi leidžia laiką gamtoje.
Po ministrės įrašu tautiečiai linkėjo sveikatos, kantrybės ir stiprybės.
„Linkiu greitai pasveikti, miela Dovile. Keturkojai slaugytojai – labai gerai. Kai pats sirgau 2022 metais, mano katinas Bolševikas nesitraukė nuo manęs“, – rašė Vytautas.
Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, COVID-19 ligą sukelia virusas, vadinamas sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronavirusu 2 (SARS-CoV-2). Lietuvoje nuo 2022 m. rugsėjo mėn. COVID-19 liga integruota į gripo ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą.
COVID-19 simptomai yra įvairūs, tačiau dažniausiai pasireiškia karščiavimu, nuovargiu, kosuliu, kvėpavimo sunkumais, uoslės ir skonio praradimu.
