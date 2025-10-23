Šakalienei – dviprasmiška žinutė

„Krašto apsaugos ministerija atsisveikina su ministrės pareigas palikusia Dovile Šakaliene. Dėkojame už nuveiktus darbus ir pastangas, kad nebūtume silpni“, – teigiama ministerijos įraše.
Ši atsisveikinimo žinutė sulaukė daugybės – apie 2,2 tūkst. patiktukų – ir šimtų komentarų. Kai kurie buvusią ministrę gyrė, kiti – peikė.
Tiesa, ministerijos žinutę galima suprasti dviprasmiškai. „Ar sako „ačiū“ ir tie kuriuos mobingavo? Ar dresavo? Neturiu už ką jai dėkoti – už darbą ji gavo atlyginimą ir daugybę privilegijų, kurių daugelis savo darbuose negauname. Kiek to „ačiū“ ji nusipelnė dar klausimas“, – rėžė viena internautė.
Primename, kad pati socialdemokratė D. Šakalienė trečiadienį feisbuke rašė, kad „pripažįstu, darbas kartu su manimi buvo ne silpniems“.
Pasak prezidento Gitano Nausėdos, D. Šakalienės darbe buvo matyti „emocinių reakcijų“, kurios rodo, kad emocinis fonas KAM buvo „aukštesnio nei normalaus lygio“.
Kaip skelbta, šią savaitę prezidentas Vyriausybės vadovės prašymu iš pareigų atleido iki šiol KAM vadovavusią socialdemokratę D. Šakalienę, nes premjerė Inga Ruginienė ja nebepasitiki.
