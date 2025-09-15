Šakalienės patarėja traukiasi iš pareigų

„Deja, turėjau priimti, ko gero, vieną sudėtingiausių, bet būtinų sprendimų – trauktis iš Krašto apsaugos ministerijos. Sudėtingiausias, nes Krašto apsaugos sistemoje jaučiausi kaip grįžusi namo – ten, kur ir privalėjau būti visą savo gyvenimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Vareikytė.
„Esu labai dėkinga sistemoje sutiktiems žmonėms. Sutikau daug jų, tokių, kuriems iš tikrųjų rūpi Lietuva ir jos saugumas. Labai juos vertinu ir labai didžiuojuosi jų atsidavimu Lietuvai. Dėl jūsų gera būti šios valstybės piliete. Na ir gera žinia, mano galva vėl gali grįžti prie prasmingų dalykų, komunikacijos misijų ir iššūkių, kurių šiuo metu ir ieškau. Pasikalbėkime“, – dėstė ji.
I. Vareikytė ministrei patarinėjo strateginės komunikacijos klausimais.
