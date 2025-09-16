Saulius Skvernelis: su „Nemuno aušros“ paieškomis užtruksime iki Velykų

„Jeigu bus dar dvi pavardės pateiktos, tai beliks 2 tūkst. 798 kitos pavardės, kurias Remigijus turi sąraše ir sakė teiksiantis iš partijos narių sąrašo. Tai perspektyva, matom, tokia yra labai gera, jeigu pasiskaičiuotume vidurkį, per dieną dvi pavardės iš sąrašo partijos narių, užtruksime turbūt iki Velykų“, – žurnalistams antradienį sakė demokratų lyderis.
Taip jis kalbėjo po to, kai šalies vadovui atmetus „Nemuno aušros“ kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia, bei ironiškai žadėjo premjerei siūlyti visus 2,8 tūkst. „aušriečių“ narių į ministrus.
„Ministrus reikia turėti dabar, ne vėliau kaip rugsėjo 25 dieną. Jeigu ministrų neturėsime, nebus programos, tai bus dar 15 dienų terminas ir tada kažkas kito bus“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Klausiamas, ar sutiktų atstatyti sudegusius tiltus ir grįžti į daugumą, jis tvirtino, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ yra „atviri viskam“, tačiau iš dabartinių valdančiųjų nesulaukė jokių pasiūlymų.
„Jeigu reikės, ateisime į (savo partijos – BNS) būstinę, priimsime bet ką, kas nori pasikalbėti. Mes suprantame ir atsakomybę. Paramos formos gali būti įvairios. Galima nebristi į upę abiem kojom, galima vieną koją įkišti ir paremti kažkaip, jeigu reikia to, bet kol kas tokios paramos nereikia. Matau, kad yra tvirta koalicija su tvirtais partneriais ir linkim sėkmės“, – sakė S. Skvernelis.
„Nei vakar, nei užvakar, nei penktadienį, nei šiandien. Jau 11 val. ir dar niekas nebuvo atėjęs, deja. Dar ne vakaras, taip. Dar gal kas nors ateis vakare“, – pridūrė demokratų lyderis.
Politiniu chaosu opozicijos vadinama krizė paaštrėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį nepatvirtinus „aušriečių“ teiktų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūrų į aplinkos ir energetikos ministrus.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Pastaroji politinė jėga pakeitė anksčiau valdančiajai daugumai priklausiusius demokratus.
