Savivaldos rinkimams ruošiasi beveik dvi dešimtys naujų komitetų ir tos pačios partijos

Kaip rodo Registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai.
Beveik pusė – devyniolika – komitetų registruoti po praėjusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų 2023 metais. Dauguma – penkiolika – naujų komitetų įkurti šių metų rugsėjį, rugpjūtį ir liepą, jau baigiantis terminui, po kurio naujai įsisteigusiems politiniams dariniams būtų užvertas kelias į savivaldos rinkimus.
„Iš apklausų matome, kad žmonės nepasitiki politinėmis partijomis. Tad, panašu, politikai, ir ypač patyrę politikai, renkasi kandidatuoti savivaldos rinkimuose su komitetais, tikėdamiesi taip apeiti partijos vardą, partijos įvaizdį. Kitaip sakant, bandoma atliepti rinkėjų nuostatas“, – užderėjusį komitetų derlių BNS komentavo Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) docentė Jogilė Ulinskaitė.
Tarp komitetų įkūrėjų – pareigas einantys merai
Politinį komitetą „Širvintų kraštui – dar daugiau“ įkūrė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, praėjusį kartą savivaldos rinkimuose dalyvavusi kaip Lietuvos regionų partijos kandidatė.
Buvęs partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovas Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius šįkart rinkimuose planuoja dalyvauti su savo vadovaujamu komitetu „Vieningi mūsų kraštui“.
BNS jau rašė, kad buvęs šios partijos pirmininkas, Seimo narys Artūras Zuokas įkūrė politinį komitetą „Vilnius gali“ ir jau kaip nepartinis ruošiasi sostinės mero rinkimams.
Tris kartus kaip savarankiškas kandidatas Jurbarko mero rinkimuose dalyvavęs ir juos laimėjęs Skirmantas Mockevičius kitąmet nutarė mero posto siekti nebe vienas, įkūrė politinį komitetą „Už Jurbarko krašto ateitį“.
Jis BNS sakė norįs turėti savo komandą ir savivaldybės taryboje.
„Sunku dirbti, kada neturi savo komandos, kuri atstovautų tavo politinei valiai“, – teigė S. Mockevičius.
„Tiesiog atėjo laikas, kad sparčiau procesai vyktų. Kada bus didesnė tam tikra tarybos dalis, ir daugumą lengviau sudaryti. Per tris kadencijas išmokau dirbti visaip, bet būtų greitesni sprendimai, turint savo didesnę dalį žmonių“, – tvirtino meras.
Anot jo, į komitetą susibūrė šiuo metu savivaldybės taryboje nedirbantys asmenys.
BNS rašė, kad pernai rudenį Jurbarko rajono savivaldybės taryboje subyrėjus daugumai, susiformavo dvi mažumos ir du politikai buvo paskelbti opozicijos lyderiais.
Nauji žaidėjai – ir didmiesčiuose
Nauji politiniai žaidėjai steigiasi ir Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.
Rugpjūtį registruotas komitetas „Kuriantis Kaunas“. Jo pirmininkas, Lietuvos pramoginės laivybos industrijos asociacijos LitBOAT vadovas Karolis Valenta BNS teigė, kad siekiama sutelkti skirtingų sričių kauniečius, sukaupusius profesinės patirties Lietuvoje ir užsienyje bei norinčius savo žiniomis, idėjomis, patirtimi prisidėti prie miesto ateities.
„Mums svarbi kompetencija, iniciatyvumas ir pasirengimas prisiimti atsakomybę“, – tvirtino K. Valenta.
Anot jo, šiuo metu kuriama organizacijos struktūra, kviečiami savo sričių profesionalai, galintys identifikuoti problemas, siūlyti sprendimus ir apibendrintą informaciją perduoti atsakingoms institucijoms.
Šio politinio darinio atstovai dar nėra tikri, ar dalyvaus kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.
„Sprendimui dėl dalyvavimo artimiausiuose Kauno miesto savivaldybės tarybos rinkimuose dar turime laiko. Tačiau „Kuriantis Kaunas“ savo veiklos nesieja vien su mandatais taryboje. Nepriklausomai nuo dalyvavimo rinkimuose ar jų rezultatų, sieksime būti konstruktyviu patariamuoju balsu miestui, padėti išgirsti bendruomenes ir prisidėti prie Kaunui aktualių klausimų sprendimo“, – teigė K. Valenta.
Naują kryptį Panevėžiui pasiryžęs brėžti buvęs Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisaras Rimantas Bobinas. Jis vadovauja balandžio mėnesį registruotam politiniam komitetui „Nauja kryptis Panevėžiui“.
Tuo metu Klaipėdoje naują bangą ketina kelti buvęs uostamiesčio savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis, šiuo metu vadovaujantis Kretingos autobusų parkui. Jo vadovaujamas politinis komitetas „Klaipėdos banga“ registruotas šių metų rugpjūtį.
Skyrybos Pasvalyje
Pasvalyje politinį komitetą įkūrė buvęs ilgametis konservatorius Antanas Matulas. Jis BNS teigė tikrai nekandidatuosiantis į merus, nesąs tikras, ar bus ir kandidatų į savivaldybės tarybą sąraše, tačiau sakė negalįs likti nuošaly matydamas rajono nuosmukį.
„Pasirinkau ne plaukti pasroviui su kai kuriais žmonėmis, kurie, matau, kad jau išsisėmė, bet kurti komandą, kuri Pasvaliui duos daugiau“, – sakė buvęs parlamentaras.
Jis tvirtino, kad grįžęs gyventi ir dirbti į Pasvalį pamatė, jog valdžia neturi strateginių planų dėl rajono vystymo, investicijų pritraukimo, nesiima didesnių projektų, trūksta skaidrumo priimant sprendimus.
A. Matulo teigimu, jį labai nuvylė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pasvalio skyriaus kandidato į merus rinkimai. Juos laimėjo esą dabartinio mero pasirinktas kandidatas, tuo metu jo varžovui, partijos naujokui Giedriui Ranoniui nesudarytos galimybės net tinkamai prisistatyti.
Pasvalio rajonui nuo 1990-ųjų su trumpa pertrauka vadovauja konservatorius Gintautas Gegužinskas.
A. Matulas sakė su dideliu apgailestavimu palikęs Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, ir vylėsi, jog galbūt ateityje grįš į partiją.
„Aš tiesiog pasirinkau palaikyti šiuo atveju vieną žmogų, Giedrių Ranonį, kuris turi fantastinių, naujų idėjų ir sumanymų“, – BNS sakė A. Matulas.
Jo vadovaujamas politinis komitetas „Kartu Pasvalio kraštui“ būtent šį asmenį kels kandidatu į merus.
Kitas buvęs konservatorius Marius Nareckas tapo politinio komiteto „Už tai, kas tikra“ Kupiškyje vadovu.
Lietuvos politinį lauką naujais komitetais praturtino ir buvę Lietuvos regionų partijos nariai. Buvęs šios partijos atstovas Pagėgiuose Virginijus Komskis vadovauja komitetui „Už Pagėgius“, Birštono savivaldybės tarybos narys Stanislovas Martinaitis – „Kartu dėl Birštono“.
Nauji politiniai komitetai taip pat įsteigti Šiaulių rajone, Palangoje, Šalčininkuose, Elektrėnuose, Kretingoje, Kėdainiuose, Šilalėje.
Nors svarstė dalyvauti savivaldos rinkimuose, vis dėlto tarp naujų darinių nėra Seimo nario Igno Vėgėlės kuriamos naujos politinės jėgos atstovų.
„Partiją ketiname įsteigti artimiausiu metu, turėtų būti šių metų pabaiga arba kitų metų pradžia. Toks yra planas. O dalyvauti savivaldos rinkimuose kaip partija, kaip politinė jėga neketiname. Remsime nepriklausomus komitetus“, – BNS sakė politikas.
„Mano nuomone, nepriklausomi komitetai yra tie, kurie ir turėtų valdyti savivaldą, nes tai yra vadinamoji tikroji savivalda“, – teigė jis.
Mažiau atsakomybės, nereikia ideologijos
TSPMI docentės J. Ulinskaitės teigimu, politinio komiteto formatas politikus labiau vilioja ne tik dėl prasto partijų įvaizdžio rinkėjų akyse, bet ir dėl mažesnės politinės atsakomybės.
„Komitetai dažnai neturi išplėtotos labai nuoseklios ideologinės rinkimų programos. (...) Tokiu būdu susidaro sąlygos, kad pasidaro gana sunku užtikrinti atskaitomybę rinkėjams, kitaip sakant, patikrinti, ar jie iš tikrųjų įgyvendino rinkimų programą, nes kituose rinkimuose jie gali keisti ir steigti naują komitetą ir vėl važiuoti iš naujo“, – teigė mokslininkė.
„Man atrodo, priežastys, kodėl politikai renkasi komitetus, yra pragmatiškos. Kita vertus, jie reaguoja į elektorato nuostatas“, – sakė ji.
Pasak J. Ulinskaitės, buvusių partijų narių dalyvavimas politiniuose komitetuose išskaido atstovavimą, gali klaidinti rinkėjus, nes jiems nebeaišku, ar tas komitetas nėra partijos tęsinys.
Be to, anot docentės, kai kurie komitetai tampa lyg regioninėmis partijomis be aiškios ideologijos.
„Sukuriamas įspūdis, neva galima atstovavimą organizuoti be ideologijų, be programinių nuostatų, be partinės struktūros. Sukuriamas įspūdis, kad tai gali būti kažkokia geresnė alternatyva, bet realybėje tai sunkiai veikia, tiesą sakant“, – BNS sakė TSPMI dėstytoja.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.
2023 metais per savivaldos rinkimus politiniai komitetai iškovojo 194 mandatus, įskaitant merus.
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