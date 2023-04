Seimas apkarpė darbotvarkę: liko prezidento veto, interpeliacija K. Navickui, migrantai

Vakariniame posėdyje parlamentarai planuoja išklausyti žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko atsakymus į interpeliacijos klausimus, taip pat bus balsuojama dėl prezidento Gitano Nausėdos veto vadinamajam nacionalinių sankcijų įstatymui, taip pat bus balsuojama dėl neteisėtų migrantų apgręžimo tvarkos įteisinimo įstatymu, pradedamas nagirnėti vadinamasis bankų solidarumo mokestis.

„Siūloma interpeliaciją svarstyti, kaip ir buvo nustatytu laiku, taip pat nustatytu laiku būtų prezidento vetuotas projektas, taip pat yra projektai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių turi būti greičiau apsvarstyti, susiję su sienos apsauga, taip pat turbūt visi laukia, kada nuskalpuosime bankus“, – per seniūnų sueigos posėdį sakė Seimo pirmasis vicepirmininkas Jurgis Razma.

Dauguma rytiniame posėdyje numatytų projektų buvo įtraukti į koreguojamą darbotvarkę kaip rezerviniai, bet opozicijos siūlymu nuspręsta juos visus braukti ir perkelti į kitos savaitės antradienį.

Ketvirtadienio rytą į posėdį susirinkę parlamentarai negalėjo pradėti darbo, nes neveikė IT sistema. Dėl to nebuvo galima užsiregistruoti, užsirašyti kalbėti dėl motyvų ir pan. Nepavykus per valandą sutvarkyti sistemos, nuspręsta rengti tik vieną, vakarinį posėdį.

Patrumpinus darbotvarkę, atidėti planai svarstyti nedidelio kiekio kanapių ir jų produktų turėjimo savo reikmės dekriminalizavimą, taip pat Teisingumo ministerijos paketą dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų.