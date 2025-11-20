Seimas atsisakė panaikinti Nedzinsko teisinę neliečiamybę „čekiukų“ byloje

Už tai balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė devyni politikai.
Norint panaikinti parlamentaro teisinį imunitetą, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys iš 141.
60 Seimo narių nedalyvavo balsuojant dėl A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Daugiausia – 22 – tokių buvo valdančiojoje Socialdemokratų partijos frakcijoje. Taip pat nebalsavo dešimt demokratų, devyni „aušriečiai“, po šešis „valstiečius“ ir konservatorius, keturi liberalai.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Prokurorai norėjo A. Nedzinskui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, nes jis, būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu 2020–2023 metais, galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas tokią sumą iš Trakų savivaldybės gavo kaip kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai rodo, jog už juos sumokėta septynių skirtingų juridinių ir fizinių asmenų kortelėmis.
Nors anksčiau sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, ketvirtadienį A. Nedzinskas, kreipdamasis į Seimą, teigė, kad jo byla – politinė.
„Manau, kad (...) man keliama baudžiamoji byla yra politinė byla. Taip pat – kad tai dar viena selektyvi, parodomoji prokuratūros darbo parodija. (...) Seimo nario teisinė neliečiamybė ir suteikiama tam, kad jis būtų politiškai nepersekiojamas ar jam daroma įtaka“, – Seime kalbėjo politikas.
Jis teigė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamentas nereikalavo, jog kuro čekiai būtų vardiniai ir kad už degalus būtinai turėjo mokėti jis pats.
„Minėtu laikotarpiu patekau į sisteminę, metų metus ydingą tarybos narių veiklos atsiskaitymo sistemą, kurios nesprendė nei Lietuvos savivaldybių asociacija, nei Specialiųjų tyrimų tarnyba“, – tvirtino socialdemokratas.
Jis sakė rugpjūčio 11 dieną iš prokuratūros gavęs raštą su klausimais ir prašymais pateikti atitinkančius dokumentus.
„Viską, net pernelyg atvirai atsakiau, pateikiau, pridurdamas, kad sutinku geranoriškai bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą. Vietoj to rugsėjo mėnesį gavau kvietimą į tardymą, kuriame tyrėja net nebuvo mačiusi mano pateiktų raštiškų atsakymų prokuratūrai“, – kalbėjo politikas.
„Man, kaip sąžiningam, pareigingam, patriotiškam, niekada su teisėsauga reikalų neturėjusiam žmogui, labai skaudu, kad valstybė, jos sistema, kuriai tarnauju, taip drastiškai atsisuka prieš mane patį, nesuteikdama galimybės geranoriškai išspręsti susidariusias ginčytinas situacijas“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose, ir antrasis, kurio neleista patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Seimas yra panaikinęs „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybę.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.
