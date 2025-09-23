Seimas leido Tomą Martinaitį patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje

Už tai balsavo 93 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė 11 parlamentarų.
Teisėsauga Seimo nariui nori pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
T. Martinaitis paprašė jo imunitetą panaikinti supaprastinta tvarka, todėl nebuvo sudaryta speciali tyrimo komisija.
„Noriu, kad viskas vyktų skaidriai, todėl nesislepiu už Seimo nario mandato“, – antradienį kalbėjo parlamentaras.
