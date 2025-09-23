 Seimas leido Tomą Martinaitį patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje

Seimas leido Tomą Martinaitį patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje

2025-09-23 11:36
Jūratė Skėrytė (BNS)

Seimas antradienį davė leidimą baudžiamojon atsakomybėn patraukti socialdemokratą Tomą Martinaitį „čekiukų“ byloje.

Tomas Martinaitis
Tomas Martinaitis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Už tai balsavo 93 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė 11 parlamentarų.

Teisėsauga Seimo nariui nori pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.

Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.

T. Martinaitis paprašė jo imunitetą panaikinti supaprastinta tvarka, todėl nebuvo sudaryta speciali tyrimo komisija.

„Noriu, kad viskas vyktų skaidriai, todėl nesislepiu už Seimo nario mandato“, – antradienį kalbėjo parlamentaras.

Šiame straipsnyje:
Tomas Martinaitis
čekiukų byla
Seimas
baudžiamoji atsakomybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų