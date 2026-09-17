Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviestis VRK narę Laurą Matjošaitytę

„Surinktas reikalingas parašų skaičius iškviečiant Laurą Matjošaitytę į Seimą, tačiau ji nekviečiama, atidėliojama ir net rugsėjo 22 dieną nėra kviečiama. Galite atsakyti, ar tai nėra susiję su 22 dieną planuojamu LRT tarybos posėdžiu, kuriame ji taip pat turėtų dalyvauti ir dėl to nesudaroma galimybė čia Seime išgirsti atsakymus į Seimo narių klausimus?“ – Seime tvirtinant posėdžio darbotvarkę parlamento vadovo Juozo Oleko klausė liberalas Eugenijus Gentvilas.
J. Oleko teigimu, kviesti L. Matjošaitytės neskubama, nes reikia duoti jai laiko pasirengti atsakyti į klausimus.
„Dabar turime atvejį, kuris Konstituciniame Teisme svarstomas dėl to, kad atšaukiamam asmeniui nesuteikta pakankamai laiko pasirengti ir atsakyti į klausimus. Kvietimas poniai Laurai Matjošaitytei šiandien bus išsiųstas, ir, manau, kad suteikus septynių dienų laiką ji bus pakviesta į mūsų plenarinį posėdį. Ačiū už supratimą“, – tvirtino parlamento vadovas.
L. Matjošaitytę iškviesti į Seimą prašo 35 parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų.
Liberalo teigimu, valdančiųjų delsimas pakviesti Seimo skirtą pareigūnę atsakyti į klausimus kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių.
„Nekviečia antradienį, nors būtų pakankamai laiko pasiruošti atsakyti į klausimus. Ir tada mums kyla supratimas, kad antradienį vyksta ir LRT tarybos posėdis, kuriame kalba gali būti apie generalinės direktorės klausimus. Kadangi L. Matjošaitytė yra ir LRT tarybos narė, tai ji yra saugoma LRT tarybos posėdžiui ir nekviečiama į Seimą tą dieną. LRT interesai, atrodo, pas socialdemokratus yra aukštesnėje vietoje negu Seimo statutas ir Seimo narių valia pakviesti Seimo paskirtą pareigūnę į Seimą“, – BNS sakė E. Gentvilas.
BNS rašė, kad nacionalinio transliuotojo LRT taryba kitą savaitę, rugsėjo 22 dieną, spręs, ar pripažinti jo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tai gali tapti pretekstu LRT vadovę atleisti iš pareigų nepasibaigus kadencijai.
Parlamentarai nori L. Matjošaitytės paklausti apie jos santykius su „Nemuno aušra“.
Per 30 Seimo narių jau yra inicijavę nepasitikėjimą šia VRK nare.
Naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokatė, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti.
Portalo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad L. Matjošaitytė partijos nekonsultavo, už tai atlygio negavo, o jos siųstas laiškas su atsakymo VRK projektu rengtas pačių „aušriečių“, esą buvusios VRK vadovės prašyta tik jį peržiūrėti.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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