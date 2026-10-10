Seimas svarsto riboti dirbtinio intelekto turinį

Pataisos iniciatorė socialdemokratė Birutė Vėsaitė savo siūlymą sieja ir su nacionaliniu saugumu.
Jam po pateikimo pritarta 51 parlamentarui balsavus už, penkiems prieš ir 11 susilaikius. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.
Teisingumo ministerija pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos Komisija, o Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis.
„Įstatymo projekto tikslas – sustiprinti demokratinių procesų, nacionalinio saugumo ir asmens teisių apsaugą nuo piktnaudžiavimo dirbtinio intelekto technologijomis bei užtikrinti veiksmingesnę visuomenės apsaugą nuo klaidinančio dirbtinio intelekto priemonėmis sukurto arba iš esmės pakeisto turinio“, – pristatydama projektą sakė B. Vėsaitė.
Anot jos, sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms, atsirado galimybė tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti vaizdo, garso, teksto ir kitą skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis.
„Pavyzdžiui, paimate mano vaizdą, mano kalbą ir paskleidžiate kokią prieš valstybę nukreiptą kalbą. Visuomenės informavimo įstatymas draudžia skleisti dezinformaciją, bet tai daro įtaką ir visuomenės saugumui, ir nacionaliniam saugumui, ir mano, kaip asmens, teisėms, orumui ir praktiškai iš viso to išplaukiančioms pasekmėms“, – sakė B. Vėsaitė.
Pagal Seimo narės registruotą Visuomenės informavimo įstatymo pataisą, būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, „kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus, jeigu toks turinys gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises ir teisėtus interesus“.
Seimo Teisės departamentas atkreipė dėmesį, kad įstatymas jau draudžia tyčia skleisti melagingą informaciją, dezinformaciją, nepaisant to, kokiomis priemonėmis sukurta neteisinga informacija ir kokias pasekmes ji sukelia.
Dabar galiojantis Visuomenės informavimo įstatymas draudžia skelbti dezinformaciją, karo propagandą, neapykantos kurstymą, pornografinio pobūdžio informaciją, taip pat informaciją, pažeidžiančią asmens garbę ir orumą bei nekaltumo prezumpciją.
„Taigi, atskirų dezinformacijos kategorijų išskyrimas pagal kūrimo būdą (dirbtinį intelektą) ar siekiamus tikslus neturės praktinės reikšmės nei keičiamo įstatymo taikymui, nei kompetentingų institucijų veiksmams, nustačius pažeidimą“, – pažymima teisininkų išvadoje.
Teisingumo ministerija savo ruožtu pabrėžė, kad siūlomi pakeitimai yra susiję su europinėmis informacinių paslaugų taisyklėmis, todėl prieš projektą priimant jis turi būti notifikuotas Europos Komisijai.
Projektą kritikavę parlamentarai akcentavo, kad be žmogaus pastangų jokia dezinformacija nėra platinama.
„Kodėl jūs rūpinatės jau kelintą kartą dirbtiniu intelektu, o ne, pavyzdžiui, savo koalicijos partnerių intelektu, nes jie, svarstant, na, nežinau, nuo poligono įrengimo iki Konstitucijos keitimo įstatymų pakeitimus, čia iš šios tribūnos skleidžia visišką dezinformaciją ir tam nereikia jokio dirbtinio intelekto?“ – klausė liberalas Simonas Kairys, turėdamas galvoje balsavimus dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo ir Konstitucijos pataisos atsisakyti draudimo šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklą.
„Tai aš nesuprantu, kuo jums prasikalto šita technologija, kuri irgi yra viena iš priemonių? Aš sutinku su bendru tikslu, kad negali būti tokių dalykų, kaip jūs sakote, bet, kita vertus, jūsų atvaizdą, garbę, orumą saugo Konstitucija, saugo kiti įstatymai, be jūsų sutikimo ir negalima naudoti jūsų duomenų, atvaizdo“, – pridūrė Seimo narys.
„Iš tikrųjų, kai jūs kalbėjote, kas apgins, jeigu čia kas nors sukurs vaizdo įrašą su manimi ir taip leis suabejoti mano reputacija ir visa kita… Gaila, nemačiau, kad jūs piktintumėtės, pavyzdžiui, savo bičiuliu, kuris, tiesa, be dirbtinio intelekto pagalbos, bet slėpdamasis po anonimo anketa, visokias nesąmones apie kitus rašinėja ir lyg normą tai pateikia“, – antrino Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
Jis taip pat klausė, ar rengdama projektą socialdemokratė nesinaudojo dirbtiniu intelektu.
Konservatorė Daiva Ulbinaitė taip pat teigė, kad projektas fokusuojasi į formą, o ne į turinį.
Naujausi komentarai