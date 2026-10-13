Seimas svarstys pokyčius dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų

Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybes valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas.
Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybes jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia liga, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas.
ELTA primena, kad šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigė galioti jų teikimą reglamentavusios nuostatos. Gydymą anksčiau pradėjusiems pacientams jos ir toliau teikiamos.
Spalio pradžioje Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai Pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų.
Numatoma, kad dalis su vaisingumo išsaugojimu susijusių paslaugų finansavimo pakeitimų įsigaliotų nuo 2027 metų.
Naujausi komentarai