Seime – dar vienas darbo grupės dėl LRT pataisų posėdis

Praėjusį penktadienį darbo grupė nusprendė į artimiausią posėdį pakviesti Valstybės kontrolės, LRT tarybos bei Medijų tarybos ir Internetinės žiniasklaidos asociacijos atstovus.
Nors darbo grupę sudaro 12 parlamentarų ir 5 žiniasklaidos organizacijų atstovai, penktadienį Žurnalistų profesionalų asociacijos bei LRT iniciatyvinės grupės deleguoti asmenys – Birutė Davidonytė ir Deividas Jursevičius – pareiškė, jog nedalyvaus posėdžiuose, jei nebus atsižvelgta į Medijų tarybos siūlymą į grupę įtraukti dar trijų žiniasklaidos organizacijų atstovus.
Seimo pirmininkas ir grupės vadovas Juozas Olekas penktadienį sakė, jog toks pasiūlymas bus apsvarstytas.
Tuo metu grupei priklausanti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime seniūnė Ligita Giskienė teigė tokiame siūlyme įžvelgianti sąmoningą norą daryti spaudimą politikams.
Kaip skelbta, Žurnalistų profesionalų asociacija ir LRT žurnalistų iniciatyvinė grupė penktadienį pareiškė, kad į posėdžius grįš tik tuo atveju, jei Seimo valdyba įtrauks į darbo grupę dar tris žiniasklaidos organizacijų atstovus.
Šią poziciją palaiko ir į darbo grupę neįtrauktų, Medijų taryboje esančių, organizacijų nariai: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos, Lietuvos žurnalistų draugijos, Lietuvos žurnalistikos centro, Media for change, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos, Kultūros periodinių leidinių asociacijos atstovai.
Pasak Žurnalistų profesionalų asociacijos atstovės B. Davidonytės, tokią poziciją palaiko ir Lietuvos žurnalistų sąjunga.
ELTA primena, kad gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos – prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
