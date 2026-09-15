Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte

Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir valdančiosios Demokratų frakcijų.
Pagal Seimo statutą, atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau kaip 29.
Iniciatorių teigimu, viešai paskelbti duomenys apie L. Matjošaitytės teiktas konsultacijas partijai „Nemuno aušra“, apie bandymą jas nuslėpti ir nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų „yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad L. Matjošaitytė nebeatitinka VRK nariui keliamo pasitikėjimo kredito“.
„Bendradarbiavimas nebuvo deklaruotas nei partijos, nei pačios L. Matjošaitytės, o siekis pašalinti autorystę atskleidžiančius metaduomenis rodo, kad ryšys su „Nemuno aušra“ buvo sąmoningai slepiamas jau nuo pat pradžių, o ne tapo žinomas dėl atsitiktinių aplinkybių“, – rašoma nepasitikėjimo pareiškime.
Jame pažymima, kad nuslėpusi ryšį su partija, L. Matjošaitytė, jau eidama VRK narės pareigas, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, susijusius būtent su „Nemuno aušros“ finansavimu, ji uždavė klausimus svarstant partijos finansines ataskaitas, balsavo už sprendimo atidėjimą ir dalyvavo posėdyje, kuriame priimtas sprendimas dėl „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos finansavimo. Nė vieno šių posėdžių protokole jos nusišalinimas neužfiksuotas.
„Toks elgesys – dalyvavimas sprendžiant klausimą, kurio esmę ji pati anksčiau padėjo formuoti kitai pusei, neatskleidžiant šio fakto ir nenusišalinant – kelia pagrįstų abejonių dėl jo atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintai pareigai nusišalinti, taip pat Rinkimų kodekso 22 ir 25 straipsniuose nustatytiems VRK nepriklausomumo ir nešališkumo principams bei komisijos nariui keliamam nepriekaištingos reputacijos reikalavimui“, – tvirtina nepasitikėjimo iniciatoriai.
Seimo statutas numato, kad dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuoja slaptai, o sprendimui priimti reikia daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų, tai yra mažiausiai 71.
Valdančiųjų atstovai anksčiau BNS sakė, kad geriausia išeitis būtų, jog pati L. Matjošaitytė pasitrauktų iš pareigų.
Ją, kaip VRK narę, praėjusių metų pavasarį paskyrė Seimas tuomečio „aušriečių“ deleguoto teisingumo ministro Rimanto Mockaus teikimu.
BNS skelbė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai pirmadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Jo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė.
Aš manau, kad būtų geriausia, jeigu ponia Laura pati parašytų pareiškimą ir tą problemą išspręstų. (...) Jeigu tokio pareiškimo nesulauksime, tai tada svarstysime kitas priemones.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
„Geriausia, jeigu pati parašytų pareiškimą“
Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina L. Matjošaitytę pasitraukti iš pareigų.
„Aš manau, kad būtų geriausia, jeigu ponia Laura pati parašytų pareiškimą ir tą problemą išspręstų. (...) Jeigu tokio pareiškimo nesulauksime, tai tada svarstysime kitas priemones“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.
Paklaustas, ar pats ketina inicijuoti nepasitikėjimą ja, parlamento vadovas ragino „palūkėti kelias dienas“.
„Bet aš laukčiau jos pareiškimo“, – kalbėjo jis.
J. Olekas teigė pastarosiomis dienomis su L. Matjošaityte nebendravęs.
(be temos)