Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte

Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, septyni susilaikė.
Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso.
Procedūros iniciatorių teigimu, VRK narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su „Nemuno aušra“.
Naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokatė, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti.
Portalo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą.
Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Pati L. Matjošaitytė rašte Seimui teigė, kad konsultacijas teikė dar būdama advokatė ir nepažeidė įstatymų. Dalis parlamentarų jos paaiškinimus įvertino kaip nepakankamus skaidrumo standartams užtikrinti.
VRK narė antradienį vykstančiame Seimo posėdyje dalyvauti atsisakė.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė ėjo VRK pirmininkės pareigas. Į komisijos narės pareigas ji grįžo 2025 metų gegužę jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Naujos sudėties komisija pernai sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimų, dalyje susilaikė.
(be temos)