Seimo nariai keičia komitetus: Šakalienė rūpinsis kultūra, Jeglinskas – užsienio reikalais

Kaip numatyta parlamentarų ketvirtadienį priimtame nutarime, didžiausi personaliniai pokyčiai nusimato Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) ir Ekonomikos komitetuose.
NSGK palieka krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, kuri darbuosis parlamentiniame Kultūros komitete. Tuo metu šiame komitete dirbęs buvęs kultūros ministras socialdemokratas Šarūnas Birutis tapo NSGK nariu.
Buvęs NSGK pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas dirbs Užsienio reikalų komitete (URK). Palikęs Ekonomikos komitetą, NSGK nariu tapo į jo pirmininko pareigas pretenduojantis socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Dar vienas socialdemokratas – Robertas Kaunas – iš Ekonomikos komiteto irgi pereina į NSGK.
Prie NSGK narių jungiasi ir buvęs Seimo pirmininkas, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis.
Ekonomikos komiteto narių gretas papildys iš buvusios Vyriausybės atėjusių politikų komanda: ekspremjeras Gintautas Paluckas ir jo buvę ministrai – socialdemokratas Eugenijus Sabutis ir demokratas Lukas Savickas.
Ekonomikos komitete dirbęs demokratas Zigmantas Balčytis pereina į Audito komitetą.
Ingos Ruginienės Vyriausybėje socialinių reikalų ir darbo ministre tapusi socialdemokratė Jūratė Zailskienė iš Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) perėjo į Žmogaus teisių komitetą (ŽTK). Šio komiteto narių gretas taip pat papildys iš URK ateinanti demokratė Rūta Miliūtė.
Seimo pirmininko Juozo Oleko pateiktą nutarimo projektą dėl komitetų sudėties ketvirtadienį vienbalsiai palaikė 63 Seimo nariai.
