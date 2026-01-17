Seimo pavasario sesijos posėdžių grafike – ir opozicijos sudaromos darbotvarkės

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavę Seimo valdybos nariai nutarė, kad opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija bus atsakinga už kovo 24 d. ir birželio 16 d. opozicines darbotvarkes.
Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ savo įstatymines iniciatyvas galės pateikti balandžio 21 d. ir gegužės 19 d. Tiesa, ši kartą opozicijai numatytą laiką demokratai dalinsis su Liberalų sąjūdžio frakcija, kuriai skirta 0,9 darbotvarkės. Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ gegužę priklausys mažiau laiko – 0,1 darbotvarkės.
Statutas įpareigoja Seimo valdybą patvirtinti preliminarų Seimo sesijos posėdžių grafiką. Sesijos metu paprastai rengiami 4 posėdžiai per savaitę – po 2 antradienį ir ketvirtadienį, o kas 3 savaitės daromos vienos savaitės plenarinių posėdžių pertraukos. Kai nėra plenarinių posėdžių, rengiami Seimo valdybos, frakcijų, komitetų ir komisijų posėdžiai, parlamentarai susitinka su rinkėjais, savivaldybių atstovais.
Kas trečiojo antradienio Seimo vakarinio posėdžio darbotvarkę sudaro opozicijos frakcijos. Seimo valdyba, atsižvelgdama į proporcinį atstovavimo principą, iki eilinės sesijos pradžios paskiria frakciją arba jų koaliciją, atsakingas už opozicinės darbotvarkes. Plenariniame posėdyje jos netvirtinamos, tačiau turi būti pateikiamos kartu su savaitės posėdžių darbotvarkės projektu.
Jei Seimas nesušauks neeilinės sesijos, kovo 10 d. prasidės iki birželio pabaigos truksianti pavasario sesija.
